Písek - Dva dny po zahájení zimní přípravy nastoupili písečtí třetiligoví fotbalisté k úvodnímu přátelskému duelu na domácí umělé trávě, kde se utkali s prvoligovými Teplicemi, které jsou u Otavy na týdenním kondičním soustředění.

Útočník Písku Filip Řezáč (vpravo) vstřelil proti Teplicím první dvě branky svého týmu. | Foto: Deník: Petr Brůha

Svěřenci trenéra Ondřeje Prášila vstoupili do zápasu s velkou chutí, což již ve 4. minutě přetavil Filip Řezáč v úvodní branku, když využil přesný pas za obranu a z pravé strany propálil brankáře Teplic Jana Plachého. Hosté sice po čtvrthodině hry srovnali na výlet se vydavším obráncem Janem Krobem, ale Písečtí se i nadále drali do útoku a zatápěli zadním řadám soupeře. Neprosadil se však Martin Voráček ani Filip Řezáč, který měl na kopačce druhý gól, jenže trefil pouze tyč. Nebezpečný útočník Písku nemusel smutnit, protože se druhého úspěchu přeci jenom dočkal. Ve 42. minutě vedli domácí 2:1 a chtěli náskok udržet do přestávky. Severočeši však byli proti a téměř vzápětí znovu srovnali, když za záda Jakuba Rondzika doputovala sražená přihrávka Santose Nivalda. Strany se měnily za stavu 2:2.

Do druhé půle nastoupili Tepličtí s výrazně obměněnou sestavou a začali se tlačit do brány, ve které vystřídal Jakuba Rondzika Lukáš Varyš. Hosté se dostali do tlaku, z něhož vytěžili dvě branky a průběžné vedení 4:2. Za stále houstnoucího sněžení to vypadalo, že prvoligisté mají průběh utkání pevně pod kontrolou, ale blížící se prohru odvrátil střídající Martin Held. Útočník, který na podzim zaznamenal v dresu Písku pět přesných zásahů, nejprve v 68. minutě snížil na 3:4 a šest minut před závěrečným hvizdem vyrovnal z penalty na konečných 4:4.

FC Písek - FK Teplice 4:4 (2:2)

Branky: 4. a 42. Řezáč, 68. a 84. M. Held - 15. Krob, 43. vlastní, 53. Hora, 56. Vondrášek.

Sestava FC Písek: Rondzik (2. poločas Varyš) - Hlinka, Rendla, Havel, Řehák, Hrachovec, Milec, Salašovič, Voráček, Grobár, Řezáč. Střídali: M. Held, J. Held.

V sestavě domácího týmu odehrál celý zápas českobudějovický obránce Lukáš Havel, který u Otavy působil již v sezoně 2015/2016 a aktuálně se jedné o jeho dalším píseckém působení.

Sestava FK Teplice: 1. poločas: Plachý - Strada, Baranov, Ostojič, Krob - Hyčka, Kučera, Ljevakovič, Nivaldo - Vachoušek, Potočný. 2. poločas: Plachý - Vondrášek, Baranov, Ostojič, Urma - Fillo, Kodeš, Richter, Hora - Červenka, Vaněček.

Trenér FC Písek Ondřej Prášil: "Pro nás to byl dobrý test - tedy teď, krátce po zápase, můžeme říct, že byl dobrý. Hráli jsme proti původním předpokladům o den dříve. Ještě nemáme úplně poskládaný tým, takže jsme za výsledek rádi a především nás těší, že se nikdo nezranil. Padlo osm branek a diváci viděli pohledné akce. Ve druhé půli už sice sněžilo až moc, ale přesto si myslím, že to nebylo špatné."

Trenér FK Teplice Daniel Šmejkal: "Jsem rád, že jsme odehráli první utkání po pěti týdnech. Ve druhém poločase nám hodně nepřálo počasí, takže to bylo takové horské utkání. Jsem velmi nespokojený s naší obrannou hrou, protože jsme zápas odehráli směrem dozadu hodně nezodpovědně, a proto skončil 4:4. Na druhou stranu jsem rád, že se nikomu nic nestalo."