Hosté postrádali nejzkušenější borce Kaloda s Ježdíkem. Domácím taktéž pro zranění chyběl Štěpán Holý, ze stejného důvodu zůstal na lavičce Filip Vacovský. S ovázanou hlavou odehrál pouze první půli Tom Ulbrich. V sestavě už nebyl Roman Vávra, který si hledá jiné angažmá.

Úvod zápasu naznačoval, že mnohem fotbalovější písecký celek si pohraje se slabším protivníkem a rozebere ho na součástky. Jenže tato představa se zvolna rozplývala. Přibývaly minuty, na straně Jihočechů ale také chyby, nepřesnosti a zahozené šance.

Po centru Toma Ulbricha se v 8. minutě ocitl ve slibné pozici kapitán Antonín Presl, jeho rána z levé strany však minula protější tyč. V závěru pěkné akce ve 20. minutě zacílil z hranice pokutového území Martin Voráček, ale jeden z bránících hráčů srazil balon na roh. O tři minuty později Tom Ulbrich obloukem z velké dálky našel vysunutého Martina Voráčka – situace vyústila znovu jen v rohový kop. Ve 34. minutě nedotáhl svoji příležitost Antonín Presl.

Hosté se nutili do pohybu, z jejich snahy však nepramenilo výrazné nebezpečí. Až do 36. minuty, kdy Ladislav Dufek v rychlosti zatáhl míč po pravé straně a přihrávkou podél brankové čáry našel Tomáše Meszárose, který zblízka přesměroval míč pod břevno.

V úplném konci poločasu (ze hřiště pohříchu zmizel ukazatel stavu a času) mohl srovnat Martin Voráček, jenže hlavičkoval nad branku. Neujala se ani bomba Antonína Presla po trestném kopu, který prováděl Tomáš Froněk střídající zraněného Tomáše Valentu.

Do druhé půle nasadili domácí trenéři postupně šest čerstvých hráčů včetně mladého brankáře Václava Píchy (ten jediný zanechal pozitivní dojem), ale zpřesnění hry a smazání gólové ztráty zůstalo pouhým snem. Ještě v 51. minutě zvedl sedící diváky ze sedadel Martin Voráček, jeho sólo však obětavým zákrokem zmařil strážce benešovských tyčí.

Fotbal v podání píseckého týmu se stále víc rozpouštěl v chaotickém představení, z něhož vyprchávala naděje na opravu nepříznivého skóre. Jenom zlehka se zablýsklo po akci Romana Wermkeho, kterou však Antonín Presl zakončil příliš vysokou střelou. Nevydařil se ani hlavičkový pokus Ondřeje Bělouška po rohovém kopu Daniela Petříka. Naopak v 67. minutě mohli zvýšit hosté, když Ondřej Vosáhlo postupoval sám proti Václavu Píchovi. Písecký dorostenec naštěstí předvedl výborný zásah. Závěrečný platonický tlak domácích nedělal urputně bránící benešovské obraně žádné starosti.

Milan Nousek ml., trenér Písku: „Vůbec jsme nezvládli zápas. Trošku po taktické stránce, ale i po technické. Dělali jsme hrozně moc individuálních chyb. Samozřejmě z toho pramenilo, že jsme se nedostávali do stálého tlaku a nedokázali soupeře dostat pod takový tlak, aby udělal chybu, která by znamenala gól v náš prospěch. Vytvořili jsme si šance, ale bez užitku. Soupeř byl v tomto ohledu šťastnější, efektivnější a díky tomu zvítězil. Pokud jde o početná střídání, nemyslím, že to bylo špatně. Jistěže v zápase se to vyvíjí tak, že všichni chtějí nějakým způsobem strhnout hru a tlačí se dopředu, takže vzniká, dalo by se říct, takový řízený chaos. Nedokázali jsme z toho vytěžit nic. Jenom ojedinělé střely, které byly zblokované nebo šly vedle, a to je málo. Bohužel ti hráči, kteří by měli být svým výkonem diametrálně někde úplně jinde, převyšovat třeba i 3. ligu, to v dnešním zápase nedokázali vzít na sebe takovým způsobem, aby otočili vývoj nebo ho alespoň nějak zkorigovali.“

FC Písek – SK Benešov 0:1 (0:1)

Branka: 36. Meszáros. Rozhodčí: Urban – Lepič, Jevčák. Bez karet. Diváků: 180.

Sestava FC Písek: Satrapa (65. Pícha) - Benetka (46. Petřík), Běloušek, Mařík, Sajtl (46. Bartůněk) - Voráček (65. Sigmund), Hrachovec, Hajdo (60. Sirotek), Valenta (37. Froněk) - Ulbrich (46. Wermke), Presl. Trenér Milan Nousek ml.

Sestava SK Benešov: Schummer (46. Tetour) – Tomek, Vrňák, Pedro, J. Vosáhlo – Dufek, Brokeš, Filip, O. Vosáhlo – Dušek (46. Krunert), Meszáros (78. Srb). Trenér Josef Laštovka.

Autor: Ladislav Lhota