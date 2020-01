V týmu Daniela Šmejkala, který skončil po podzimu FNL až čtrnáctý, dostala příležitost sedmička nových hráčů, která přišla na zkoušku. Písečtí po týdnu náročných tréninků nastoupili v osvědčené sestavě v čele s navrátilcem Froňkem a první poločas odehráli s domácími vyrovnanou partii. Hra se přelévala od vápna k vápnu, šance měly oba týmy. Tu největší z hostující strany zahodil pět minut před pauzou Presl, který běžel sám na brankáře Řeháka, ale byl z toho jen roh.

O přestávce nasadili domácí do hry desítku čerstvých hráčů a na umělce Na Lukách to bylo ve druhém poločase od prvních minut výrazně znát. Rozdíl v kvalitě střídajících hráčů obou týmů byl znatelný. Zásadně se to projevilo jak na obrazu hry, tak na konečném skóre. „Zatímco první poločas jsme odehráli výborně, na šance to bylo 2:2, ve druhém jsme po prostřídání vůbec nestačili,“ poznamenal vedoucí píseckého mužstva Miroslav Grobár.

Už po třech minutách si dal po Fotrově střele vlastní gól kapitán Běloušek a odstartoval kanonádu druholigového favorita. Po dvou gólech expíseckého Janušky (v závěru završil hattrick) byl stav v 55. minutě 3:0. Gólostroj pokračoval, Středočeši byli v zakončení neomylní, skórovali ještě šestkrát, jeden gól navíc neplatil pro ofsajd (jak nezaznamenal domácí zpravodaj), takže nakonec na dvouciferný výprask nedošlo…

„Vlašimi jsme byli vyrovnaným soupeřem, ale fotbal se hraje na dva poločasy. V tomto druhém to byla z naší strany ostuda. Nebyli jsme konkurenceschopní kvalitě domácích náhradníků, z nichž řada hrála o angažmá,“ řekl kouč Písku Milan Nousek, jemuž scházelo z kádru osm hráčů (mj. i Valenta s Vávrou). Jako dvojka zaskočil za chybějícího Vojtíška odchovanec Jakub Jevčák, poslední rok působící v Čechii Uhříněves. „Kuba nám jen vypomohl a patří mu za to dík. Ostatní mu těch 25 minut neulehčili,“ dodal k Jevčákově záskoku mezi tyčemi Nousek. Půlhodinku si zahrál na kraji levé obrany testovaný Slovák Čarný.

Další přípravu sehraje Písek příští sobotu 18. ledna 2020 od 10,15 hod. na vlastní umělce s ligovým dorostem Dynama Č. Budějovice.

FC SELLIER & BELLOT Vlašim – FC Písek 9:0 (0:0)

Branky: 48. vlastní, 52. a 55. Januška, 60. Dias, 70. Jankele, 75. a 78. Fotr, 82. Jankele, 90. Januška.

FC Písek: Satrapa (65. Jevčák) – Benetka (46. Sajtl), Běloušek, Vacovský, Holý (60. Čarný) – Kulík (46. Hajdo), J. Held – Hrachovec (46. Petřík), Froněk - Presl, Ulbrich (46. Voráček).

Michal Průcha, FC Písek