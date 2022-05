FC Písek U19 – Viktoria Žižkov U19 1:5 (0:1). Branka Písku: 88. Hadáček. Sestava FC Písek: Kubec – Čibera (65. Pícha Jan), Carda (84. Smola), Kynkor Michal, Kašpar - Pícha Václav (46. Tlapa), Kynkor Martin, Kapinus (65. Maroušek), Baďura, Hadáček – Bílý (72. Šuba).

"První poločas byl z naší strany velice slušný, jediné, co tomu podle mě chybělo, bylo proměnění některé ze čtyř dobrých příležitostí ke skórování. Zápas by se asi vyvíjel jiným způsobem. Soupeř nám dal v prvním poločase lekci z produktivity. Druhý poločas jsme začali aktivně, ale po obdržení druhé branky, kdy ukázal soupeř svoji kvalitu, už jsme nenašli v sobě dostatek síly s utkáním něco udělat. Víme, že nás čekají další těžká utkání a jen si přeji, abychom se dali co nejrychleji zdravotně dohromady a toto období zvládli co nejlépe. Je to jen o naší práci," uvedl písecký trenér Petr Bílý.

FC Písek U17 – Viktoria Žižkov U17 0:1 (0:0). Sestava FC Písek: Barák – Šimeček, Bláha, Kuchař, Pinta – Václavík, Janda, Novák, Malát – Říha, Maroušek.

Zdroj: FC Písek