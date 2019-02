Písek – Po třech porážkách v řadě si domácí fotbalisté chtěli u svých fanoušků na závěr podzimní části III. ligy napravit reputaci, což je jim ale podařilo jen napůl.

Martina Voráčka (na snímku v bílém dresu s č. 9) hostující Pavel Štefl (č.4) neuhlídal, neboť písecký útočník vstřelil dva góly v posledním utkání podzimní části České fotbalové ligy, ve kterém Písek remizoval s Plzní B 3:3. | Foto: Deník/František Bořánek

Utkání 17. kola České fotbalové ligy:

FC PÍSEK- FC VIKTORIA PLZEŇ B 3:3 (1:2)

Domácí vstoupili do zápasu, který se hrál na umělce, aktivně. Ve 4. minutě zahrával Mašát první rohový kop a v 5. min. rozehrál Malý trestný kop, ale nic z toho nebylo, plzeňská obrana míč pokaždé odehrála do bezpečí. V 5. min. přišla zčista jasna rána ze zamračené oblohy: písecká obrana zachybovala, míče se na pravé straně hřiště chopil rychlonohý Darida, jenž všem utekl a dal gól – 0:1.

Ještě ani neutichla radost v plzeňském táboře a v 6. minutě hned po rozehrání srovnal Voráček na 1:1. V 8. min. zahrávali hosté rohový kop a hlavička Manduly jen těsně minula cíl. V 10. min. fauloval Matas ve vápně pronikajícího Zušťáka, ale rozhodčí nechal pokračovat ve hře.

Ve 12. min. po rohu Mašáta se hlavičkou prosadil Zušťák, ale trefil jen tyč Houdkovy branky. Ve 21. min. napřáhl z dálky Darida a překvapený brankář Bartalský jen přihlížel, jak míč putuje do sítě – 1:2.

Ve 35. a 36. min. zahrávali domácí tři rohy za sebou, ale nic z nich nevytěžili.Ve 37. min. utekl po levé straně Kubiš, místo toho, aby přihrál doprava na nabíhajícího Zušťáka, se rozhodl ke střele, ale zblízka minul cíl. Ve 41. min. moc nechybělo k tomu, aby Darida dosáhl hattricku, jeho střelu zastavilo břevno Bartalského branky. Za dvě minuty nato pěknou Kubišovu hlavičku brankář hostí Houdek se štěstím vyrazil.

Vstup do druhého poločasu byl šokující, hned ve 46. min. podnikli hosté rychlý útok, na jehož konci byl přesně zakončující Mandula – 1:3. Ve 48. min. pálil Kubiš z dobré pozice nad soupeřovu branku. Hosté znovu předváděli rychlý fotbal, neustále byli v pohybu a včas napadali hráče domácího týmu. V 51. min. dalekonosný centr píseckého Voráčka do vápna ještě tečoval jeden z plzeňských hráčů a míč skončil v brance – 2:3.

V 58. min. po rohu Mašáta hlavičkoval Zušťák těsně vedle branky. Za tři minuty nato Linhart výborně z 25 m vypálil a brankář Houdek míč nadvakrát zkrotil. V 65. minutě domácí obránce Pivoňka střelou po zemi srovnal na 3:3 a dal tak povel k ofenzivě svého týmu.

Jenomže tlak domácích trval jen krátce, Západočeši i nadále podnikali rychlé protiútoky a Štípek, Mandula a Presl dělali svým přímým tahem na branku písecké defenzivě velké problémy.

V 85. min. podržel domácí tým gólman Bartalský, když chytil Mandulovi jasnou tutovku. V posledních minutách mladí hráči Plzně zkušeně drželi míč na svých kopačkách a udrželi nerozhodný výsledek až do závěrečného hvizdu rozhodčího Černého.

„V posledním zápase podzimu jsme chtěli vyhrát, což bylo na hřišti vidět. Bohužel jsme dělali hrubé chyby, které soupeř trestal,“ řekl po zápase trenér domácího týmu Karel Musil. „Myslím si, že o osudu zápasu se rozhodlo už v první půli, kdy jsme dostali první gól z jasného ofsajdu, naštěstí se nám vzápětí podařilo vyrovnat. Vstup do druhého poločasu vyšel opět lépe Plzni a my pak museli dohánět dvoubrankové manko. To se nám podařilo, měli jsme i šance na to, abychom vstřelili vítězný gól, ale zůstalo jen u přání,“ uzavřel Musil.

Branky: 6. a 51. Voráček, 65. Pivoňka - 5. a 21. Darida, 46. Mandula. Žk: Skopalík - Dvořák, Pressl, Darida, rozhodčí O. Černý - Kubr, Fišer, 530 diváků. Fauly 13:23, rohy 10:3, střely 6:6, mimo 6:4. Sestava Písku: Bartalský - Pivoňka, Skopalík, Pastyrik, Held - Linhart, Mašát, Malý (85. Červenka), Kubiš - Voráček, Zušťák.