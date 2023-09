Kustod fotbalistů Písku a správce v jedné osobě. Řeč je o Pavlu Kačírkovi, který 1. srpna oslavil padesáté narozeniny. Kromě kustoda je také správcem na píseckém stadionu.

Oslavenci Pavlu Kačírkovi (třetí zleva) popřáli šéf klubu Leoš Gornický, sekretář Miroslav Grobár, trenér brankářů Radek Charvát, masérka Pavla Sajtlová a kapitán píseckých fotbalistů Ondřej Běloušek (zleva). | Foto: archiv klubu

Funkci kustoda zastává od ledna 2017, tedy již šestým rokem. „Můj kluk tu hrál fotbal a já dělal vedoucího mužstva. Pak mi funkcionáři tuhle pozici nabídli a já to vzal,“ vzpomněl na dobu, kdy střídal Stanislava Rejlka, jenž byl zároveň i masérem.

A jaká je náplň činnosti klubového kustoda? „Na starosti mám všechny kategorie, po zápasech peru dresy. Samozřejmě mám na starosti i áčko, těm peru třikrát čtyřikrát týdně. Samozřejmě to obnáší víc věcí, ale hlavně vyperu, rozdělím to a připravím jim to do šatny,“ popsal Kačírek s tím, že to není jeho jediná činnost. „Dělám tu i správce. Jsem tu prakticky od rána do večera, dalo by se říct,“ dodal.

Na všech zápasech A-týmu nemusí být přítomen. Hráči mají všechno nachystané dopředu. „Mají vše připravené a vezmou si to sami. Když ale hraje áčko doma, tak tu většinou jsem, kdyby bylo třeba s něčím pomoct. Občas se třeba stane, že brankáři mají kolikrát stejné dresy,“ řekl bývalý fotbalista Semic, který řadu let válel i hokejbal.

Klub v letní přípravě představil novou kolekci dresů, která byla zaměřena na tradiční klubové barvy. „Každý vám řekne jiný názor. Někomu se to líbí, někomu zase méně. Já to beru, jak to je. V dnešní době jsme rádi, že vůbec nějaké dresy máme,“ přidal názor ten, který má žlutomodrý trikot nejčastěji v ruce.

Během fotbalové sezony je Pavel Kačírek v jednom kole. K tomu má i další aktivitu. „Dělám kustoda, správce, k tomu ještě s kamarádem máme firmu stěhovacích služeb. Nějak se to skloubit dá,“ poznamenal.

Mládežníci někdy dokáží pozlobit i kustoda. Ten si s nimi užívá své. „Někteří kluci v dnešní době moc vychovaní nejsou a vedeni k nějakému pořádku také ne, takže někdy to je opravdu těžké,“ uvedl, že některým etiketa nic neříká.

Zdroj: FC Písek