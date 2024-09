V 5. kole fotbalové soutěže, která se jmenuje Platan okresní soutěž jsme našli Osobnost Deníku. Je jí Petr Macek? Proč právě on? Z jednoduchého důvodu. V sedmigólovém zápase vstřelil všechny tři góly svého týmu. O prohře béčka Albrechtic 3:4 rozhodl až penaltový rozstřel. Přitom v poločase to bylo 1:3. Střelec může oslavovat ligové trefy, protože od nové sezony je i nejnižší okresní soutěž ligou. Macek v 9. lize vstřelil hattrick!

V jakých minutách se mu to povedlo? Byl to zápas, ve kterém se proti domácím postavily Borovany. Úvod se povedl hostům, už v 5. minutě otevřel skóre Blažek a o čtyři minuty přidal druhý gól Kukrál. Stav 0:2 vypadal po necelých deseti minutách pro domácí hráče i fanoušky hrozivě. Jenže Albrechtice mají Macka. Petr Macek ve 13. minutě snížil. Borovny znovu posunul do dvoubrankového vedení po půlhodině hry Martin Blažek, jenže pak už Macek dokonal hattrick. Trefil se ve 46. a v 86. minutě.

Vyrovnání před koncem potěšilo všechny fanoušky domácího týmu, hosté zase měli radost ze zvládnutého penaltového rozstřelu.

Osobností Deníku je za tři víkendové góly Petr Macek.