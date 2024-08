Milan Nousek toho za jeden fotbalový víkend stihne hodně. Trénuje Písek ve třetí lize, klub se zatím v sezoně rozjíždí, úvod mu moc nevyšel. Po třech zápasech mají Písečtí skóre 3:8 a jediný získaný bod. Bohužel, za čtvrt hodiny bylo v Praze rozhodnuto. Jihočeši si nepohlídali dvě situace a bylo to 2:0 pro pražský tým. Zápas okomentoval pro klubový web trenér Nousek podobně: "Nezvládli jsme úvod. Po 17 minutách to bylo o dvě branky. Mohli jsme před poločasem snížit, ale to se nám nepovedlo, naopak jsme potřetí inkasovali. Bylo rozhodnuto."