Osobnost Deníku. Rozhodčí Petr Přibyl | Video: Deník/ Kamil Jáša

Petr Přibyl se zapojil do pískání ochotně a s chutí. „Čtvrtý rok pískám okresní soutěže,“ vypráví. „A jako delegát jezdím na krajské soutěže.“ Podle Přibyla je vidět, že na českých trávnících se kultura chování při fotbalových zápasech vylepšuje. „Trošku se to zlepšilo,“ myslí si. „Ke starším klukům mají hráči a diváci větší respekt, jak je to u mladších, to úplně nevím.“ Petr Přibyl nikdy žádný pravidlový rébus neřešil. „Měl jsem štěstí, že jsem žádnou nepředpokládanou věc na fotbale neměl. Ale třeba pravidlo o ruce je hodně složité,“ usmívá se nad tématem, které probírají fanoušci témě v každém zápase. „Fandové to mají těžké, ale rozhodčí taky. Pravidlo o zvětšování objemu těla, ruka v poloze 45 stupňů od těla, je to těžké na posuzování.“ Nejen ruka, ale i postavení hráče v ofsajdové pozici veřejnost vnímá jako velmi složité. „V okresních soutěžích to někdy ani radši neřešíme. Postavení hráče v ofsajdu, který se nezapojil do hry, to nikdo nemůže pochopit.“

Jako delegát se Přibyl snaží probrat s rozhodčími jednotlivé zápasy. „Před zápasem i po zápase. Chodím za nimi. Řekneme si, co se povedlo, co ne. Rozebíráme pohyb, pravidla, poziční postavení, signalizaci.“

Píseckému okresnímu svazu se podařilo nabrat nové rozhodčí. „Hodně mladých kluků. To je dobře. Přišli třeba i patnáctiletí rozhodčí. Rozhodčích ve fotbale nikdy není dost.“ Zajímavostí je změna komunikace přímo při zápasech. „Budou prý kupovat do okresu Písek sadu komunikátorů, to je dobře, vypadá hned jinak, když si to kluci řeknou v komunikátoru, než když se po sobě jen tak dívají.“