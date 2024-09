Není to jednoduché období. Pro Semice na Písecku už vůbec ne. Počasí fotbalu nepřeje. Semice jsou na kopci, řeklo by se. To je pravda. Jenže trávník prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Zatěžkávací zkouškou bylo v minulých dnech setkání hráčů při Zaměstnanecké lize Deníku. Filip Brebisch nabídl areál k dispozici pro pořádání turnajů. Ne jednoho, ale dvou. Ve dvou dnech dva turnaje! "Nikam nespěcháme, už teď jsme situaci uspíšili, nechtěli jsme dál hrát v azylu, na jaře bude trávník definitivně hotový, to si ho vypipláme," vysvětluje situaci.