V sestavě Plzeňanů se objevila Jihočechům známá jména. V útoku expísecký Dušan Pinc, budějovický Pavel Hezoučký, který přišel do Plzně přes Spartu, a kapitán Peter Grajciar, který v minulé sezoně pomáhal do první ligy Dynamu ČB.

První poločas začali aktivněji domácí viktoriáni, ale proti pozorné obraně Písku hrozili jen ze standardek. Za zmínku stojí trestný kop Hezoučkého, jehož pokus bravurně vytáhl Satrapa. Několikrát zahrozili i Písečtí. Po gólu volala situace ze závěru první půle. Martin Held pronikl ze strany do vápna, po zasekávačce přihrál před branku Ulbrichovi, který přestřelil Valešovu branku.

Další průběh výrazně ovlivnila 49. minuta. Nejlepší střelec Písku Valenta z přemíry snahy ostře vlétl do Strmisky a po druhé žluté kartě viděl automaticky i červenou. Hosté téměř celou druhou polovinu bojovali jen o desíti.

Západočeši získali územní převahu, ale hosté využívali každou možnost k rychlým protiútokům. Blízko k vedoucímu gólu měli v 64. minutě, kdy Martin Held hlavičkoval mimo branku. Za pět minut se měnilo skóre na druhé straně. Trestný kop Hezoučkého hlavičkoval Svoboda, Satrapa stačil míč vyrazit, ale na dorážku už byl krátký. Hostující zadáci tentokrát nechali píseckou jedničku na holičkách a jen přihlíželi premiérovému gólu obránce Svobody. Písek na konci zatlačil domácí do defenzívy, ale vážnější příležitost k vyrovnání si už nevypracoval.

„Pokud bychom vydrželi v plném počtu, tak by tomu asi slušela remíza. V momentě, kdy jste začali hrát o jednoho hráče méně, byla Plzeň o něco aktivnější a využila jedné standardky, aby dala vítězný gól. Škoda šancí Ulbricha a Martina Helda za bezgólového stavu. Zápas se možná mohl vyvíjet jinak. Jako plus vidím, že jsme to fyzicky zvládli až do konce. Zbytečné vyloučení Valenty bylo oslabením nejen pro tento zápas, ale i pro nadcházející se Slavií B,“ mrzelo trenéra Písku Milana Nouska ml.

FC VIKTORIA PLZEŇ B – FC PÍSEK 1:0 (0:0)

Branky: 68. Svoboda. Rozhodčí: Dujsík – Hájek, Hanáková. ŽK: 2:2 (Plecitý, Fišer – Valenta 2). ČK: 0:1 (49. Valenta). Diváci: 200.

Sestava Plzně: Valeš – Svoboda, Gabriel, Strmiska, Rychnovský – Petr (85. Fišer), Vais, Grajciar (65. Václavík) – Plecitý (75. Šimek), Pinc, Hezoučký (77. Taleski). Trenér Pavel Horváth.

Sestava Písku: Satrapa – Benetka, Běloušek, Vacovský, Holý – Voráček (69. Hrachovec), Kulík, J. Held, M. Held (85. Kubiš) – Ulbrich (76. Vávra), Valenta. Trenér Milan Nousek ml.

Michal Průcha - FC Písek