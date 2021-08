V generálce na start nové sezony v krajském přeboru zajížděli fotbalisté Oseka na Hlubokou. Přivezli si vítězství 5:2, když po dvou brankách dali David Říský a Jakub Říský, jednu přidal Gondek.

Trenér Oseka Josef Mráz. | Foto: Jan Škrle

S Hlubokou se musí počítat jako s kandidátem na postup z I.A třídy do krajského přeboru a pro Osek to byl pro generálku dobrý soupeř. „Spokojený jsem se zápasem tak napůl. Ale na druhé straně musím uznat, že hrála Hluboká velmi dobře, má tam plno šikovných mladých hráčů. My jeli na utkání bez pěti hráčů základní sestavy. Co musím ocenit z naší strany, tak to byly pěkné akce před vstřelenými brankami. Na druhé straně to z naší strany nebyla taková jízda jako proti Katovicím. Možná kluci podvědomě trochu podcenili to, že hrajeme proti týmu z I.A třídy. Ale znovu říkám, že Hluboká hrála velmi dobře a na generálku to byl ideální supeř,“ uvedl k utkání trenér Oseka Josef Mráz.