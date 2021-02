Valné hromady se v okresech vzhledem k panujícím přísným protiepidemickým opatřením v současnosti konat nemohou a dobu fotbalové vlády přesně určují stanovy, podle nichž mohou činovníci příslušného okresního svazu vykonávat své funkce přesně čtyři roky. Vzhledem k tomu, že poslední valná hromada jindřichohradeckého okresního fotbalového svazu se uskutečnila začátkem ledna 2017, je jasné, že mandát jim už skončil. A tak je to v drtivé většině okresů.

S tím, že svět zasáhne vlna epidemie koronaviru a lidé se nebudou smět setkávat, pochopitelně stanovy nepočítaly, takže v nich není zakotvena jiná možnost, jak volby provést, tedy například online. Poslanci navíc schválili tzv. Lex covid, podle něhož nejen fotbalovým funkcionářům zaniká mandát po uplynutí jejich volebního období. A výjimka, která to umožňovala, pozbyla platnost koncem minulého roku.

V okresech tak v této situaci musí být pověřen nějaký funkcionář, který však má výrazně omezené možnosti. Například OFS J. Hradec bude v této roli zastupovat dosluhující předseda výkonného výboru Marek Janíček, který se podle našich informací už o tuto funkci v dalším volebním období ucházet nebude.

„Kromě toho, že musí komunikovat s vedením FAČR, je oprávněn také určit termín pro svolání volební valné hromady, což už se stalo,“ podotkl sekretář OFS J. Hradec Jindřich Švec s tím, že valná hromada by se po dvou odložených termínech měla uskutečnit ve středu 24. března.

Paradoxní situace by však nastala třeba v případě, pokud by se vládní opatření do doby konání valné hromady rozvolnila a mohly by se rozběhnout soutěže. Ty by v takovém případě neměl kdo řídit, neboť rozpuštěna je sportovně technická komise, disciplinárka či komise rozhodčích…

V podobné situaci se brzy ocitnou i krajské fotbalové svazy, neboť ty se bez zvolených delegátů z okresů rovněž nemohou konat. Čas má pouze vedení celé Fotbalové asociace ČR, kde na takovou situaci stanovy pamatovaly a mandát výkonnému výboru končí až v okamžiku, kdy bude zvoleno nové vedení.