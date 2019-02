Písecko - Okresní fotbal nabídl divákům také tentokrát porci zajímavých zápasů kompletních kol okresního přeboru i okresní soutěže.

Výsledky zápasů 6. kola OP II. třídy mužů

TJ Sokol Krč – FK Protivín B 1:4 (1:2). Branky: 42. Pergler – 23. Mikulenka, 23. Bartuška, 54. Novotný (vl.), 60. Smitka (vl.).



Krč – Neměli to daleko. Fotbalisté protivínské rezervy cestovali k utkání 6. kola okresního přeboru jen pár kilometrů. Zahráli si v sousední Krči, kde ukořistili tři body do tabulky za výhru 4:1.



Alespoň v úvodu duelu se počasí umoudřilo a hrát se tak začalo bez deště. Na mokrém pažitu se lépe cítili hosté, kteří zaměstnávali krčského gólmana Michaela Goliáše častěji než soupeř Aleše Kubičku na druhé straně. Goliáš nejdříve musel zasahovat proti hlavičce Petra Sládka a o několik minut později se zaskvěl proti další z protivínských střel, která mířila do brány.



V polovině první půle už se ale Protivín radoval, když se v pokutovém území důrazně prosadil Vlastimil Mikulenka. Hned po rozehrání přidal druhou trefu hostí Martin Bartuška a s Krčí to nevypadalo příliš dobře.



Hráči v bílých dresech ale ještě do poločasu dokázali snížit Markem Perglerem a před druhou půlí stále žili.



Krč ve druhé pětačtyřicetiminutovce dokonce skórovala ještě dvakrát. Nešťastné doteky Tomáše Novotného a Martina Smitky však skončily za zády vlastního gólmana Michaela goliáše a byly tak připsány na konto soupeře.

Další výsledky:

TJ Kostelec nad Vltavou – TJ Blaník Milenovice 0:1 (0:1). Branka: 7. Schánělec.

SK Oslov – FK IPD Kestřany B 0:2 (0:1). Branky: 17. Roučka Vladimír (pen.), 83. Kulanda.

TJ Albrechtice nad Vltavou – TJ Králova Lhota 2:1 (1:0). Branky: 32. Kolář, 62. Klimeš – 89. Tvrzský.

TJ Sokol Čížová B – TJ Hradiště B 1:4 (1:1). Branky: 45. Tarkovský – 25. Novotný, 63. Novotný, 75. Vodvářka, 85. Rybár.

TJ Borovany – TJ Sokol Bernartice 3:4 (1:0). Branky: 43. Mára, 78. Doskočil, 89. Pícha – 49. Hrádek, 53. Šerhant (pen.), 58. Šerhant, 85. Psohlavec.

TJ Sokol Záhoří – AFK Smetanova Lhota 5:1 (2:0). Branky: 4. Vilím, 37. Opava, 76. Polívka, 88. Polívka (pen.), 90. Ciboch – 67. Kálal.

Výsledky zápasů 4. kola OS III. třídy mužů

SK Skály – TJ ZD Kovářov B 1:0 (0:0). Branka: 52. Čech.

SK SIKO Čimelice B – TJ Sokol Záhoří B 3:4 (0:2). Branky: 65. Gottfried (pen.), 82. Kuchejda, 83. Kuchejda – 18. Plachý, 32. Nushart, 57. Plachý, 72. Plachý.

TJ Mirotice – FC AL-KO Semice B 0:2 (0:2). Branky: 19. Kysela, 42. Pekárek (pen.).

FK SDH Vráž – TJ Albrechtice nad Vltavou B 3:2 (1:2). Branky: 24. Kropáček, 48. Mára, 79. Mára – 15. Marcín, 30. Marcín.

TJ Sokol Sepekov B – TJ Božetice B 0:1 (0:0). Branka: 81. Tollinger.