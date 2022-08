Oba celky vstupovaly do utkání ze stejné startovní čáry. V prvním kole oba prohrály, Lhenice v Kaplici, Vimperk doma s Mirovicemi. Rozdíl byl pouze v tom, že Vimperk nastoupil podruhé na svém hřišti, Lheničtí naopak podruhé velku. Proto je asi ve Lhenicích s remízou spokojenost větší.

„Bohužel se nám nepodařilo ani napodruhé na domácím hřišti vyhrát. Příležitostí ke vstřelení gólu jsme měli víc než dost a to především v prvním poločase. Ve druhé půlce jsme si vypracovali rovněž dost slibných šancí, ale ani jedna naše střela neskončila v brance soupeře. Pozitivně hodnotím opět naši hru a to, že jsme nedostali žádný gól. Defenzivní hra celého týmu byla takřka výborná, až na pár chybiček, které se nám podařilo včas napravit. Co se týká ofenzivní činnosti týmu, tak tam nám chybělo to nejdůležitější a to je vstřelení branky. Příští týden hrajeme první venkovní utkáni. Víme, že nás nečeká nic jednoduchého, protože Čkyně dle mého názoru bude černý kůň soutěže, ale věřím, že uděláme opět vše proto, abychom podali co nejlepší výkon,“ shrnu utkání vimperský trenér Lukáš Sýs.

„Náročný zápas proti mladému a běhavému soupeři jsme odbojovali a odměnou je jeden získaný bod, za který jsme pochopitelně rádi. Domácí byli v prvním poločase určitě nebezpečnější, zlobili nás svými rychlými přechody po našich ztrátách a dobře zahrávanými standardními situacemi. Musím přiznat, že bezgólový poločas byl pro nás lichotivý výsledek. Ve druhé půli jsme podle mého názoru hru minimálně vyrovnali a vytvořili jsme si nejméně tři velmi slušné příležitosti, bohužel chyběla větší kvalita i klid v koncovce To, že jsme po dvou kolech jediný tým bez vstřelené branky, asi úplně náhoda není. Máme na čem pracovat, stále si zvykáme na rychlost i kvalitu vyšší soutěže, rozdíl je zřejmý, ale utkání ve Vimperku, přestože možná mohlo být po prvním dějství rozhodnuto, nakonec skončilo víceméně zaslouženou dělbou bodů. Následující měsíc nás čekají velmi těžká utkání s kvalitními soupeři, Mirovice, Čkyně, Strunkovice a Nová Ves, přesto věřím, že se konečně prosadíme i střelecky,“ hodnotil duel lhenický trenér Ivo Čech.