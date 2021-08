Fotbalisté Písku v ČFL nenavázali na tři body z Vltavínu a doma podlehli spolufavoritovi soutěže z Domažlic. V divizi naopak odčinili porážku z prvního utkání hráči Katovic, kteří doma přehráli Mariánské Lázně. Prvními zápasy odstartoval také krajský přebor.

ČFL

FC Písek - Jiskra Domažlice 1:3 (0:1)

Branky: 90. Bílý – 30. Mužík (11), 52. Bauer, 83. Brabec. ŽK: Pravda, Volf – Bauer, Jahn, Černý). Diváci: 550. Rozhodčí: Aubrecht – Jati, Kolátor.

Písek: Satrapa – Sajtl, Běloušek, Kulík, Kotrba – Kalousek (85. Vojta), Pravda (85. Bílý), Volf (85. Mařík), Pineau (71. Petr) – Koreš, Voráček

„Domažlice ukázaly, že patří k favoritům soutěže. Byly lepší, fotbalovější, zkušenější a zaslouženě si odvezly všechny tři body,“ začal hodnocení utkání vedoucí píseckého týmu Miroslav Grobár a pokračoval: „My se v prvním poločase prakticky k ničemu nedostali. Soupeř šel do vedení ze zbytečné penalty. Ve druhém poločase jsme se prvních sedm minut prakticky nedostali vůbec k míči. Druhý gól jsme dostali po rohovém kopu a třetí padl paradoxně po našem rohu. Soupeř po něm šel do brejku a střílel do prázdné brány. My stav korigovali až v samotném závěru utkání, trefil se náš nejmladší hráč Bílý.“

Divize

Otava Katovice - Slavia Mariánské Lázně 3:1 (1:0)

Branky: 1. Uher, 30. Repa, 84. Hnídek – 41. Nedbalý. ŽK: Motl, L. Bálek, Sládek – Šácha, Habart, Lukáš. Diváci: 293. Rozhodčí: Depeš – Beneš, Bednář.

Katovice: Švehla – Cibulka, Janoch, Kotrba, Motl – Lukáš Bálek, Kahuj, Repa (72. Hnídek), David Bálek (87. Sládek) – Uher – Požárek (88. Bartůněk).

Katovice berou tři body ze zápasu s Mariánskými Lázněmi. Ilustrační foto.Zdroj: Jan Škrle

„Nutně jsme potřebovali naplno bodovat, abychom se netrápili na spodku tabulky. Jsem rád, že jsme to zvládli, i když nás znovu zradila koncovka. Kdybychom v prvním poločase dali čtyři branky, nebylo co řešit. Vedli jsme o dva góly, spálili velké šance a před poločasem soupeř snížil,“ komentoval první půli katovický trenér Přemysl Šroub, kterému chyběl v sestavě zkušený Jindřich Kadula, a pokračoval: „Ve druhé půli jsme se až moc zatáhli a báli o výsledek. Ale tři body jsou doma a je za ně třeba pochválit všechny hráče. Jezdili po zadku, nechali na hřišti všechno. Dokonce jsme museli střídat kvůli tomu, že některé kluky již braly křeče.“

Dynamo České Budějovice B - Hvězda Cheb 5:0 (2:0)

Branky: 15. Malecha, 26. Vítovec, 60. Vais, 78. Tolno, 89. Pařízek. ŽK: Anděl, Hucl, Janda (vš. Cheb). Diváci: 250. Rozhodčí: Švorc – Fišer, Hrivík.

Dynamo B: Janáček – Klad- rubský (65. Kočí), Němeček, Bízek, Mašek – Polanský (75. Pařízek), Vais, Malecha (59. Bouguetouta), Perina (75. Bečvář) – Tolno, Vítovec (75. Česák).

Jindřich Tichai, trenér Dynama B: „S vítězstvím i výkonem mužstva jsem samozřejmě spokojen, byť ta spokojenost je jen částečná, protože bychom svou herní převahu měli ještě víc vyjádřit brankami. Dali jsme sice pět gólů, ale spoustu dalších velkých příležitostí jsme neproměnili. Také naše hra ještě v některých fázích zápasu byla poněkud kostrbatá. Je vidět, že je začátek sezony a my máme oproti minulé sezoně prakticky úplně nové mužstvo, úplně novou jedenáctku. V prvním utkání před týdnem jsme také spoustu šancí nevyužili, proto jsme v Klatovech prohráli. Tentokráte o našem vítězství nebylo pochyb, herně jsme měli jasně navrch a tak s nasazeních našich mladých hráčů jsme byli spokojeni. My máme kvantitativně hodně úzký kádr, ale hodně silný. Zejména když naše kmenové hráče doplní pendlové z áčka, ti jsou pochopitelně na hře týmu hodně znát. Proto ale béčko je, aby vychovávalo mladé hráče a aby se v něm mohli rozehrávat i hráči z áčka.“

FK Jindřichův Hradec – Tatran Sedlčany 2:1 (0:0)

Branky: 65. Votava, 90. Toman – 68. Čipera. Bez karet. Diváci: 150. Rozhodčí: Kožár – Pálek, Kříž.

J. Hradec: Hulík - Šmíd, Koktavý, Nováček - Vaš (82. Völfel), Mischnik (90. D. Cettl), Votava, Distel (74. Králíček), Janák - Toman, Strejček (90. Kubín).

Roman Lukáč, trenér FK J. Hradec: "V prvním poločase jsme byli výrazně lepší, aktivnější a Sedlčany jsme pustili snad jen do dvou standardních situací. Bohužel, nám se nepodařilo skórovat, přestože možností k tomu bylo víc než dost. O přestávce jsme kluky tedy hlavně nabádali ke zklidnění ve finální fázi. I druhé dějství začalo naší převahou a naše snaha vyvrcholila v 65. minutě, kdy centr Tomana proměnil Votava a poslal nás do zaslouženého vedení. Hosté zvýšili aktivitu, zahrávali několik rohových kopů a pak po našem kiksu dokázali vyrovnat. Jsem rád, že se mužstvo až do konce snažilo strhnout výhru na svou stranu, což se povedlo v samém závěru, kdy nám vyšel brejk a Toman trefil tři body. Vítězství je těsné, ale podle mého soudu zcela zasloužené. Škoda těch neproměněných šancí, průběh utkání mohl být mnohem klidnější."

Spartak Soběslav - FK Hořovicko 3:0 (1:0)

Branky: 37. Vaněk, 67. Hájek, 78. Zeman.ŽK: Boucník – Smetana, Kuška, Pyšek. Diváků: 278. Rozhodčí: Ježek, Cichra, Bočok.

Soběslav: Červenec – Pavlík, Bouchal, Boháč, Zeman – Boucník (84. Hromada) – T. Mazouch, M. Mazouch (86. Maršík), Vaněk – Hájek (74. Rubick), Kutner (84. Podhradský).

Radek Hajič, trenér Spartaku Soběslav: „Jsem spokojený. Takticky i herně jsme zvládli zápas velmi dobře. Nechci nic zakřiknout, ale vypadá to, že se do toho znovu dostáváme a jsme na dobré cestě. V prvním poločase jsme soupeře k ničemu nepustili a odehráli ho velmi dobře. V prvních zhruba deseti minutách druhé půle jsme si vybrali slabší chvíli, kdy na nás soupeř vlétl a měl tam pár standardních situací i jednu šanci. Pak už jsme se zase srovnali, zápas kontrolovali a předvedli jsme lidem i pár krásných akcí. Nakonec jsme mohli vyhrát i daleko výraznějším rozdílem, ale minimálně tři vyložené šance jsme v závěru neproměnili."

Sokol Lom - Český Lev-Union Beroun 3:0 (1:0)

Branky: 36. a 76. Musiol, 90. J. Chotovinský, ŽK: Tsolakis – Lhotka, Novák, Lacina, ČK: 67. Tsolakis. Diváků: 420. Rozhodčí: Milner – Bohata, Pekař.

Lom: Matoušek – Tsolakis, J. Chotovinský, Slavík, J. Rabiňák (80. K. Chotovinský) – Novák (85. Bosnyak), Kučera, Pfeifer (90. Kosobud), Janů (90. M. Rabiňák) – Musiol, Neužil (85. Do Trung).

Lukáš Zeman, trenér Sokola Lom: „Věděli jsme, že nás nečeká nic snadného. Beroun hraje tvrdý a důrazný fotbal a čeká na možnost rychlých brejků, což se u nás potvrdilo. Začátek jsme chtěli odehrát především zodpovědně zezadu, aby nás soupeř nezaskočil a nemuseli jsme dotahovat. Potvrdilo se, jak těžké se bude vepředu prosadit. Hosté byli zalezlí a hráli hodně důrazně. Naštěstí se nám podařilo dostat se ještě v prvním poločase do vedení. Paradoxně nám pak pomohlo vyloučení Tsolakise. Soupeř proti deseti vycítil šanci na vyrovnání a konečně otevřel hru, což nám vyhovovalo. Zbyněk Musiol dal po hezké přihrávce Kučery druhý gól a v nastaveném čase jsme přidali ještě třetí. Nebylo to tak jednoduché, jak napovídá výsledek. Je nám ale jasné, že podobně proti nám budou hrát i ostatní soupeři, takže musíme být trpěliví a proměňovat šance, které si vytvoříme.“

Krajský přebor

FK Olešník - FK Olympie Týn nad Vltavou 6:0 (1:0)

Branky: 45. Szó z pen., 50. Toth, 52. Štěch, 81. Dudek, 85. Šíma, 88. Rys. ŽK: Dumbrovský (Týn). Diváci: 100. Rozhodčí: Kollmann - Mach, Albert.

Roman Chlumecký, trenér Olešníka: „Nebylo to tak jednoduché, jak vypadá výsledek. Začátek byl oboustranně opatrný. Hrálo se derby a všichni se známe. Důležitý byl první gól, který jsme dali z penalty krátce před půlí. Hosté měli v první půli také nějaké nebezpečné brejky a kdyby je proměnili, mohlo to vypadat jinak. Gól těsně před půlí nás nakopl. Ve druhém poločase jsme byli trpěliví, přidali jsme další dva góly a bylo po zápase. Soupeř poté odpadl fyzicky i psychicky."

Zdeněk Hrdina, místopředseda Olympie Týn: „První poločas byl vyrovnaný, i když domácí více drželi míč. Pro nás nešťastný moment přišel před půlí, kdy po dlouhém balonu byla odpískána penalta, kterou Olešník proměnili. Dostali jsme gól do šatny, hned na začátku druhé půle další dvě slepené branky a bylo po zápase. Kluci se snažili dát nějaký gól, ale podle mého názoru to v závěru až zbytečně otevřeli, soupeř to jednoduše trestal, nasázel nám ještě další tři branky a byl z toho nakonec debakl i trochu ostuda."

FK Český Krumlov - SK Jankov 3:0 (2:0)

Branky: 14. Kabele, 24. Kuna (pen.), 62. Strapek. ŽK: Svoboda, Gelnar, Růžička - Lošek, Klíma. Diváci: 270. Rozhodčí: Hrkal - Polák, Přibyl.

Václav Domin, trenér Slavoje Český Krumlov: „Jankov má houževnatý, běhavý tým s dobrou defenzivou a mě těší, že jsme zápas zvládli. Myslím si, že vývoji hodně pomohl první gól, kdy Kabele napálil neskutečný volej z dvaceti metrů přímo do šibenice. Kuna pak ještě v první půli proměnil penaltu. Po přestávce definitivně rozhodla třetí branka Strapka po rychlém brejku. Jsem rád, že jsme se vyvarovali chyb v defenzivě, které jsme dělali v přípravných duelech, a vzadu jsme uhráli nulu.“

Marek Kroneisl, hrající asistent trenéra SK Jankov: „Do Krumlova jsme jeli po povedení přípravě s celkem velkými očekáváními, ale soupeř na nás byl výborně připravený a dal nám lekci z produktivity. V poli se hrál sice vyrovnaný duel, ale my jsme netrefili branku, tak jsme nemohli vyhrát. Domácí dali první gól po krásné střele z dálky, druhý po z naší strany zbytečné penaltě a tím bylo prakticky po zápase."

FC MAS Táborsko B - SK Rudolfov 1:1 (0:1)

Branky: 67. Schramhauser z pen. - 18. Sládek. ŽK: Hajný, Keřka (oba Rud.). Diváci: 120. Rozhodčí: Kaštánek - Němec, Brom.

Miroslav Jelen, trenér FC MAS Táborsko B: „Remíza je podle mě spravedlivá. V prvním poločase jsme byli určitě lepším týmem. Zamkli jsme soupeře na jeho polovině a vytvořili si i několik šancí, ale bohužel jsme je neproměnili, a navíc jsme po chybě brankáře inkasovali. Po přestávce už byla hra v podstatě vyrovnaná, i Rudolfov měl své příležitosti, ale nám se podařilo z penalty vyrovnat. Bohužel se potýkáme s tím, že nemáme v týmu ani jednoho klasického útočníka.“

Jiří Nárovec, trenér SK Rudolfov: „K utkání jsme jeli s respektem a Táborsko potvrdilo, že má šikovné mladé hráče. V první půli nás k ničemu moc nepustilo, přestože jsme se dostali do vedení. Druhá půle už byla vyrovnanější. Domácí z penalty vyrovnali. V závěru jsme byli lepší my, měli jsme dvě velké šance, které měly skončit gólem. Konečná remíza je spravedlivá."

Tatran Prachatice - TJ Osek 3:1 (1:0)

Branky: 10. Sedláček, 55. Pecka, 81. Babka - 65. Hosnedl. ŽK: Jak. Rauscher, Jar. Rauscher, Sova - J. Říský. Diváci: 120. Rozhodčí: Votava - Panský, Lepič.

Josef Raušer, trenér Tatranu Prachatice: „Máme všichni radost jak z bodů, tak i z výkonu, jakým jsme se prezentovali. Jsou to body poctivě odpracované. Výhře jsme šli naproti poctivým přístupem ke hře od všech hráčů. My měli více brankových šancí v prvním poločase, soupeř pak hrál dobře ve druhém. My však zvládli zápas dobře po taktické stránce. Celý tým zahrál výborně.“

Josef Mráz, trenér TJ Osek: „Nepodali jsme takový výkon, jaké jsme podávali v přípravných zápasech. V obraně nám chyběl Němeček. Domácí to hráli jednoduše, důrazně a vyhrávali osobní souboje. V prvním poločase jsme nezahráli tak, jak jsme si představovali. Po přestávce jsme sice soupeře zatlačili, ale udělali chybu a Pecka to trefil krásně k tyči. Chvíli trvalo, než jsme se oklepali, pak soupeře znovu zatlačili a snížili. Chtěli jsme to ještě srovnat, ale domácí dali z brejku třetí branku.“

SK SIKO Čimelice - FK Protivín 1:2 (0:0)

Branky: 77. Říha - 70. Jiskra, 73. Hrachovec. ŽK: Maršík - Bečvář, Hrachovec. Diváci: 100. Rozhodčí: Albert - Mach, Kollmann.

Tomáš Smrčina, trenér SK Čimelice: „Splnili jsme sice to, co jsme si před utkáním řekli, ale nakonec z toho nebyl ani bod. Tři čtvrtiny utkání jsme byli lepší, ale neproměnili ani ty největší šance. Kdybychom vedli o tři branky, nikdo by se nedivil a mohlo být hotovo. Místo toho jsme ve druhém poločase dostali gól z brejku soupeře a druhý po chybě, kdy míč vypadl rovnou před hráče Protivína. Čtvrt hodiny před koncem jsme zápas ještě zdramatizovali, ale s výsledkem již nic neudělali.“

Václav Křišťál, FK Protivín: "Domácí celý první poločas dobývali protivínskou branku, měli jednoznačnou územní převahu, dobře se pohybovali, kombinovali, jen se střelbou byli na štíru. V poločase by většina přítomných na Protivín nevsadila zlámanou grešli, ale hned po zahájení druhé půle se situace začala měnit. Rozhodující fází zápasu byla v rozmezí 25. – 30. minuty druhého poločasu, kdy jsme dali dvě rychlé branky. Domácí se stále snažili být aktivní a nebezpeční, jejich hra však pomalu ztrácela tempo. Dokázali sice pěknou střelou z přímého kopu snížit, ale my už závěr zápasu rozkouskovali a nepustili je do soustavnějšího tlaku. Fotbal je občas krutý. Šance se nepočítají, body nebere ten, kdo je lepší, ale ten, kdo dá více branek. A to se dnes povedlo našemu týmu."

TJ Blatná - FC ZVVZ Milevsko 1:2 (0:1)

Branky: 63. Levý – 4. Kortan, 53. Bártík. ŽK: Čadek, Prokopec – Málek, Bártík. ČK: Marvan. Diváci: 250. Rozhodčí: Krčín – Klátil, Kaštánek.



Jaroslav Voříšek, trenér Blatné: „Podle mého jsme proti Milevsku odehráli maximum, co šlo. Před sezonou odešli klíčoví hráči, na začátku sezony máme další hráče zraněné a zdravotně indisponované. Do zápasu tak museli nastoupit i veteráni Michal Vanduch s Michalem Brabcem. Dostali jsme po naší chybě rychlý gól. Po čtvrt hodině šel soupeř do deseti, ale my přesilovku nedokázali využít. Zkrátka hrají ještě mladí hráči, kteří potřebují vyzrát. Přesto jsme dokázali snížit na 1:2 a měli i další výbornou šanci, ve které to Král netrefil. Sice jsme ještě jeden gól dali, ale ten nebyl pro ofsajd uznán.“

Miroslav Strnad, trenér Milevska: "Na první zápas do Blatné jsme jeli uhrát důležité první body. Momentálně hrajeme v hodně slepené sestavě a po tomto zápase bude ještě hůře. Marvan vyfasoval hodně přísnou červenou kartu a přibyli i další zranění hráči. Nicméně samotný zápas pro nás začal velmi dobře a už ve čtvrté minutě jsme vedli 1:0 po individuální akci Kortana. Hráli jsme aktivně, ale přišel pro nás malinko šok, když Marvan vyfasoval červenou kartu. Hru jsme museli rychle přeskupit a začít improvizovat, protože přišlo i zranění Přibyla. Druhá půle byla pro náš tým hodně náročná. Domácí začali hrát dlouhé balony za naši obranu a my hrozili rychlými kontry a z jednoho se trefil Bártík. Zanedlouho ale domácí snížili na rozdíl branky. Kluci však bojovali a Hadáček s Kortanem si vytvořili velké brankové příležitosti. Domácí dvě také neproměnili a tak jsme tříbodový zisk všemi silami uhájili. Pochválit tentokrát musím opravdu celé mužstvo!"

Sokol Sezimovo Ústí - Jiskra Třeboň 0:6 (0:2)

Branky: 20. a 39. Radosta, 53. Průcha, 56. Matoušek, 75. P. Tůma (pen.), 83. Týnavský. ČK: 1:0 (74. brankář Vanýsek). Diváci: 60. Rozhodčí: Žemlička – Dunovský, Vican.

Milan Barteska, trenér Sokola Sezimovo Ústí: „Hráli jsme fotbal jen asi patnáct minut, pak už to byla hrůza. Když není v týmu odpovídající kvalita, tak se alespoň musí bojovat na doraz. Z naší strany to ale bylo naprosto odevzdané. Přijdou ještě těžší soupeři, a pokud si to hráči neuvědomí, budeme dostávat ještě vyšší příděly.“

Petr Skála, trenér Jiskry Třeboň: „Každé takhle vysoké vítězství potěší, ať je to proti jakémukoliv soupeři. Definitivní zlom přišel s třetím gólem, který vstřelil Průcha po krásně zahrané standardce Hromádky. Do té doby domácí kousali a zkraje druhé půle měli i převahu. Výhra týmu pomůže, protože máme nějaké zraněné, někteří hráči se navíc teprve vrátili z dovolené a nemají úplně natrénováno. Start je vždycky důležitý a jsem rád, že jsme jej zvládli."

Junior Strakonice - Dražice 1:1 (1:1)

Branky: 7. Krejčí - 42. Turek. ŽK: Funda, Říha, Zelenka - Bareš. ČK: 0:1 (Ursacher na lavičce). Diváci: 131. Rozhodčí: Němec - Peterka, Žurek.

Luděk Cimrhanzl, trenér Junioru Strakonice: „Je to pro nás ztráta dvou bodů. Nastoupili jsme do utkání dobře, dali rychle gól a mohli přidat i další. Nestalo se tak a naopak soupeř v závěru poločasu vyrovnal. I ve druhém poločase jsme měli více šancí, hosté se sice také snažili, ale my měli dát vítězný gól. Byl to pro nás smolný zápas.“

Tomáš Hořejší, trenér TJ Dražice: „Řekl bych, že ta konečná remíza je spravedlivá. Domácí nás v prvních patnácti minutách dostali pod tlak a brzy i skórovali. Další jejich příležitost navíc zneškodnil Baka. Postupem času jsme se začali prosazovat i my. Měli jsme tam pár slibných úniků, trefili jsme tyč, a pak se nám podařilo z jedné standardky vyrovnat. Po přestávce jsme byli asi víc na míči, ale nějaké výraznější možnosti z toho nevzešly. Soupeř nás ve druhé polovině poločasu sevřel, ale neřekl bych, že si vytvořili nějakou opravdu velkou šanci. My jsme naopak měli v 85. minutě asi tu největší, ale Stuchlík centr Bareše do ideální pozice přeběhl.“