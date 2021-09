Po změně stran již na hřišti kralovali domácí. Po hodině hry je dostal do vedení Horník a o čtyři minuty později přidal třetí branku Kašpar. Jasnou výhru domácích pak pečetil v samotném závěru utkání na 4:1 Šuba.

V zajímavém utkání šli do vedení ve 20. minutě hosté brankou Svatka. Písek však po deseti minutách vyrovnal Hadáčkem. Za stav 1:1 se šlo na přestávku.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.