Tři měsíce po startu rekonstrukce fotbalového areálu na strakonické Křemelce dostává hřiště tu pravou podobu. Co by to bylo za fotbalový stadion bez pořádné trávy. A ta první již začíná vyrůstat. Samozřejmě to ještě chce týdny pečlivé přípravy, než na hřiště vyběhnou fotbalisté. Ti si na to budou muset ještě počkat minimálně do startu nové sezzony.