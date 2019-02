České Budějovice /FOTOGALERIE/ - Fotbalová rarita. V lize žáků padl málo vídaný, ale o to povedenější gól. Dynamo České Budějovice ve vyrovnaném utkání v Plzni (1:1) šlo v vprvním poločase do vedení gólem z poloviny hřiště.

Tým SK Dynamo ČB U15 | Foto: Deník/Kamil Jáša

Fotbalová rarita, která se často nevidí. V lize žáků padl málo vídaný, ale o to povedenější gól. Dynamo České Budějovice ve vyrovnaném utkání v Plzni (1:1) šlo v vprvním poločase do vedení gólem z poloviny hřiště. "Věděl jsem, že se brankář Plzně často pohybuje hodně vepředu, tak jsem ho zkusil přehodit, vyšlo to," popisoval s úsměvem na tváři stoper žákovského týmu Dynama ČB Mikuláš Jáša.

Vydařenou trefu si můžete prohlédnout na videu ve fotogalerii.