Osmidenní náročnou přípravu navíc obohatily i tři zápasy v rámci mezinárodního Medulin Cupu, jehož vítězem se po finálové výhře s Mostarem 2:0 Dynamo stalo. „Triumf v tak silné konkurenci je rozhodně velkým úspěchem a my z něj samozřejmě máme velkou radost. Je to pro nás povzbuzení do další práce,“ vyzdvihl trenér David Horejš, jedním dechem ale dodal, že až soutěž ukáže, jak na tom tým je.



Fotbalisté podzimního vítěze II. ligy se z Chorvatska vrátili spokojeni, ale i unaveni, a tak od trenérů dostali dva dny volna a do přípravy se naplno zapojí zase až ve středu. „Pro hráče to byl velice náročný týden a potřebují si tudíž i odpočinout a načerpat nové síly,“ vysvětlil Horejš, dle něhož turnajové zápasy byly na soustředění součástí tréninkové náplně.



O týdnu v Chorvatsku kouč Dynama mluvil jen v superlativech: „Hned od prvního dne jsme měli výborné podmínky. Jak hotel, ubytování a strava, vše na úrovni, tak regenerace. A hlavně, na co se kluci nejvíc těšili, konečně si mohli zatrénovat i zahrát na přírodní trávě. To v tomto období pro nás bylo velice pozitivní. Soustředění se po všech stránkách vydařilo, neměli jsme větší zdravotní potíže a natrénovali jsme vše, co jsme si naplánovali.“



Finále s Mostarem bylo dle Horejše vrcholem celého týdenního programu. „My věděli, že nás čeká velice kvalitní, nadstandardní a mezinárodně ostřílený soupeř. Přesto jsme obstáli a nakonec zcela po zásluze i zvítězili. Hráči se přesvědčili, že když plní to, co od nich vyžadujeme, že i náš manšaft má velkou sílu,“ pochvaloval si trenér Dynama.



Ve finále na část zápasu už naskočil do hry též rekonvalescent Matěj Helešic. „Jeho zranění kotníku nebylo tak vážné, jak se zprvu zdálo. Jel tudíž do Chorvatska s námi, zpočátku měl úlevy, ale pak už s námi něco i odtrénoval,“ uvedl kouč Dynama.



Naopak vůbec na soustředění nebyl brankář Jindřich Staněk. „Nějakou dobu už si stěžoval na potíže s kyčlí, tak jsme rozhodli, že na soustředění nepojede a podstoupí doma důkladné vyšetření,“ sdělil Horejš. „Proti Krupě tudíž chytal Matěj Luksch a chytal velice dobře. Ale ten by s námi jako právoplatný člen kádru stejně jel.“



O tom, že jak Křížek, tak i Luksch odchytali v Mostaru dobré zápasy, nejlépe svědčí, že všechny tři turnajové zápasy Dynamo odehrálo s čistým kontem! „Ani ve finále jsme silného soupeře za celý zápas nepustili do vážnější šance a naopak sami jsme vedle dvou branek měli ještě minimálně jednu tutovku, kterou už David Ledecký nedokázal proměnit,“ konstatoval David Horejš.



Ocenil i možného nového muže týmu Patrika Brandnera. „Je to hráč, který by se nám hodil. Do týmu dobře zapadl, zájem o něho máme a s Duklou Praha jednáme,“ podtrhl trenér David Horejš.