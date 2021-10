Přední pozice A skupiny fotbalové I.A třídy okupuje nováček z SK Mirovice. Tým z Písecka složil velice kvalitní tým, který z pozice gólmana drží zkušený třiačtyřicetiletý Zdeněk Čejdík. Kraluje nejen ve vzdušných soubojích s hlavičkujícími kanonýry soupeřů, ale mnohdy přivádí k šílenství střelce soupeře i svými jistými zákroky na zemi.

Zdeněk Čejdík. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Celý tým Mirovic si I.A třídu užívá plnými doušky a okupuje nejvyšší příčky tabulky. „Opravdu si to užíváme, a hodně. Máme v týmu zkušené hráče, takže se s nimi hraje velice dobře. Snažíme se, co to jde. A ono to docela vychází,“ hodnotí první třetinu soutěže s úsměvem ve tváři gólman Mirovic Zdeněk Čejdík.