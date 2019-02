České Budějovice – Před sobotním zápasem fotbalové I.ligy, v němž Dynamo od 17 hod. na Střeleckém ostrově hraje se Slováckem, na dotazy Deníku jižní Čechy odpovídal 30letý záložník Ladislav Volešák.

Ladislav Volešák v zápase s Plzní bojuje s Milanem Petrželou. | Foto: Foto: Jan Škrle

V pěti zápasech, které jste po svém příchodu do Dynama všechny odehrál v základu, jste nahráli pět bodů. Spokojenost?

Pět bodů beru, byť třeba zápas v Teplicích z naší strany mohl být lepší. Body však potřebujeme získávat dál a právě teď v sobotu nás doma čeká proti Slovácku hodně důležitý a svým způsobem možná i zlomový zápas. Rádi bychom se odrazili a skočili na devět bodů, s těmi by se nám v lize dýchalo líp.

Pět bodů z pěti zápasů, z nichž jste tři hráli venku, není zlá bilance, nicméně dvě těžké prohry, jak v Teplicích, tak předtím s Plzní, vám fanoušci vyčítají.

Souhlasím, to nám kazí reputaci. Dvakrát dostat čtyři góly není dobrá vizitka, navíc skóre v tabulce pak nevypadá nejlíp. Gólů jsme dostali skoro nejvíc z ligy…

Ale včetně poháru s Bohemkou jste tři zápasy v řadě nedali ani gól. Ani to není dobrá vizitka.

Nejhorší na tom je, že góly nedáváme a přitom máme solidní šance. Měli jsme je minule i v Teplicích. Snad ten zlom přijde právě se Slováckem a nějaký ten gól dáme – a hlavně, že zvítězíme!

Na gól v Dynamu zatím čekáte i vy, přitom na svém prvním hostování tady jste gólů dával dost.

Že jsem dal gól jen v poháru v Brozanech, mě trápí, to je málo. Vím, že se ode mě góly čekají a snad je začnu už střílet. Teď v sobotu mi ale vůbec nebude vadit, když naše góly dá z týmu kdokoli jiný. Hlavně, když zvítězíme.

V Jihlavě jste v samém závěru přetlačil na malém vápně obránce a měl čistou šanci, sudí vám ale zapískal faul. V televizi to ale na faul příliš nevypadalo…

Já si myslím, že to taky vůbec žádný faul nebyl. Potvrdilo mi to i video, bylo tam tělo na tělo. Mrzelo mě to, ale rozhodčí to zapískal a já tím možná přišel o jasný gól.

V sobotu proti Slovácku to pro vás osobně asi bude hodně specifický zápas. I ve Slovácku jste totiž úspěšně působil.

Prožil jsem ve Slovácku čtyři roky a narodily se mi tam dvě děti, o kterých tudíž říkám, že to jsou takoví malí Moraváci… Ale to je pryč, teď jsem v Budějovicích a jsem za to rád. A jak dokola pořád říkám, že Budějovice mě vychovaly pro velký fotbal, takže pro mě v sobotu neexistuje nic jiného, než právě se Slováckem naše vítězství.

Jenže Slovácko letos hraje jako z partesu!

Změnili tam úplně styl hry a zatím jim to vychází. Mají na to i typy hráčů a hlavně dobrou osu mužstva, kterou tvoří v bráně Heča, na stoperu Rada a vpředu Došek.

S většinou kluků ve Slovácku ještě hrával, na koho si budete muset dávat nejvíc pozor?

Mužstvo se moc nezměnilo, tak osmdesát procent hráčů je tam těch, co jsem s nimi hrál. Pokrýt musíme tu jejich osu, hlavně Došana na hrotu.

Vy jste před zápasem s Plzní, kdy jste si odbyl v Dynamu obnovený debut, tipoval vyprodaný stadion. To se vám vyplnilo, plné ochozy byste ale potřebovali určitě i teď proti Slovácku.

Bylo by skvělé, kdyby lidi přišli. Hraje se v sobotu od pěti hodin, to je ideální čas a myslím, že by diváci mohli přijít. Bude záležet na na nás, abychom uhráli dobrý výsledek a předvedli dobrý fotbal a tím si lidi sem zase nalákali.

Boleslav jste porazili i v deseti, věříte si i na Slovácko?

Myslím, že by nám kombinační fotbal Slovácka mohl vyhovovat. V každém případě chceme doma vyhrát.