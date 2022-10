Rekord, Jakub Houda nastřílel prachatickému béčku za poločas pět branek

Za tři góly v síti husineckého Slavoje vděčí vlachovobřezský kanonýr hodně svým spoluhráčům. „Na první gól mi nahrál Romča Laudů. Poslal do vápna krásný centr a já to trefil hlavou. Na druhý a třetí gól mi nahrával Honza Toncar a já to dával už jen do prázdné branky Takže oběma klukům patří velké díky,“ pochvaloval si souhru v týmu Jan Hubáček.

Utkání Vlachova Březím s Husincem byla vždy vyhlášenými derby, jak se takové zápasy prožívají? „Zápas je vždycky vyhecovaný, každé mužstvo chce vyhrát, jsou tam emoce. Jsem rád, že jsme ten zápas zvládli,“ doplnil střelec utkání.

Vlachovo Březí má jako nováček I.B třídy skvělý vstup do sezony, kde se vzala taková forma? „Máme skvělého trenéra, i když to má s námi občas těžký,“ uvedl se smíchem Jan Hubáček a doplnil: „V létě se něco natrénovalo, každý hráč, co je na hřišti, dělá maximum. A přináší to ovoce.

Na hřišti na zkušeného hráče nikdo z hráčů, fanoušků ani trenérů nevolá jinak než Čerte. Kde se taková přezdívka pro fotbalistu vzala? „Nemá to s fotbalem nic společného,“ směje se hráč. „Ta přezdívka se u nás dědí už několik generací. Kde bydlím, tak se dříve říkalo U Čertů, takže jsme teď celá rodina Čertů,“ dodává.

Také ve Vlachově Březí se každý střelec hattricku musí kabině odměnit nějakým všimným. Takže, co pokladník? „U nás jsem pokladník já,“ usmívá se zkušený harcovník. „Ale jak znám kluky, určitě na mě něco vymyslí,“ doplňuje s úsměvem ve tváři Jan Hubáček.

