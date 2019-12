Třetiligový FC Písek si po prosincovém mezibloku užívá volno před startem zimní přípravy. Její začátek je naplánován na pondělí 6. ledna 2020.

Třetiligoví fotbalisté FC Písek. | Foto: Deník / Petr Brůha

Třetí tým ČFL se bude připravovat především v domácích podmínkách. „Zimní příprava bude probíhat podle obvyklého modelu. Není nic, co bychom potřebovali změnit. Ani se to moc nedá. Využijeme klubový areál, ve kterém je všechno, co potřebujeme,“ řekl k průběhu přípravy na jarní část ČFL trenér Milan Nousek ml.