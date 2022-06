Karty byly před utkáním rozdány jasně. Domácí již nemohli skončit v tabulce hůře než druzí, hosté by se v případě výhry posunuli na druhé místo pouze v tom případě, že by Trhové Sviny v souběžném duelu prohrály s Kaplicí. Při výhře Roudného a současně při výhře Trhových Svinů by soutěž vyhráli fotbalisté Trhových Svinů a ze druhého místa by na možnost postupu čekali Semičtí.

Za ukrutného vedra se hrál fyzicky nesmírně náročný duel. Domácí chtěli vítězství v soutěži pojistit brzkým gólem, hosté se nevzdávali naděje na druhé místo. Mírně více ze hry měli již v prvním poločase hosté, ale oba gólmani své týmy především při standardních situacích podrželi. Hostům jednou pomohla tyč.

Hned v úvodu druhé půle se na šestnáctce soupeře uvolnil domácí J. Keclík a otevřel skóre. Semičtí měli ještě dvě pološance po rohových kopech, ale postupně převzali iniciativu hosté a odměnou jim byl vyrovnávací gól Cepáka, jehož střela po zásahu gólmana přeci jenom prošla za brankovou čáru. Když o dvě minuty později přidali hosté druhý gól, začali domácí fanoušci tušit, že potřebný bod visí hodně vysoko. Navíc měli hosté další šanci, kterou však špatně vyřešili a vystavili se do ofsajdu. Čtyři minuty před koncem však třetí gól přeci jenom přidali. Domácí ještě z posledních sil zvedli hlavu, snížili na 2:3, ale hosté si již výhru pohlídali.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

„Bylo to pro všechny nesmírně náročné utkání. Pro diváka v každém případě kvalitní fotbal. Nádherný zápas, bohužel ho rozhodlo sedm minut, v nichž jsme třikrát inkasovali. Ale myslím si, že Roudné mělo o něco více ze hry, bylo na těžké podmínky lépe připraveno a vedro hosté snášeli o něco lépe. Někteří naši hráči již tahali z posledního. Kdybychom byli lépe fyzicky připraveni, tak jsme nemuseli prohrát, ale musím uznat, že soupeř vyhrál zaslouženě,“ hodnotil utkání semický trenér Marcel Nousek.

Semice končí sezonu na druhém místě, přesto je zde šance postupu do krajského přeboru. „Chtěli jsme celou soutěž vyhrát, takže je škoda, že chyběl kousíček, stačila by i remíza. Nepovedlo se, ale podle posledních informací by měl být postup nabídnut i lepšímu druhému týmu ze dvou skupin I.A třídy, což bychom měli být my. Pokud to tak bude, na postup do kraje bychom kývli. Alespoň jsme tak předběžně domluveni,“ uvedl Marcel Nousek a doplnil k možné spolupráci s FC Písek: „Již jsme s Pískem jednali a věříme, že ta spolupráce je na dobré cestě. I díky tomu jsme řekli, že do toho půjdeme.“

Když se ohlédneme zpět do sezony, bylo to celé jako na houpačce. Každou chvíli měl do kraje blíže někdo jiný. „Bylo to opravdu jako na houpačce. Ale všechny týmy to měly podobné, prošly si různými problémy spojenými se zraněními, hráči se těžko scházeli na tréninky. Bylo to pro všechny složité. Není to profi soutěž, kluci to dělají ve svém volnu. Ale v průběhu sezony to vykrystalizovalo tak, že jsme se dostali nahoru a chtěli tam hrát co nejdéle. Druhé místo je v každém případě úžasný výsledek pro takovou vesnici jako jsme my,“ dodal trenér Semic.