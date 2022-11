Na konci srpna získal korunu Kanonýra Deníku sousedovický Josef Šourek za hattrick proti Husinci (7:2). To ale již byl jeho druhý v sezoně. Po dvou měsících je opět našim Kanonýrem Deníku, proti Vlachovu Březí dal další hattrick (3:1), ale ani matematici by se asi nedopočítali. Není třetí v sezoně, jak by to mohlo vypadat. „Mezitím, co jsme se spolu bavili na konci srpna, jsem dal ještě jeden hattrick proti Volyni, takže teď mám na kontě čtyři,“ dodal mladý střelec.

Po jedenácti kolech má na kontě 20 branek, což je skoro polovina všech gólů svého týmu (42). Co na takový apetit říkají spoluhráči? „Kluci mi to přejí. Vědí, že dokážu zakončit, a já zase vím, že mi to dokáží připravit přesně tak, jak potřebuji. Zkrátka si dokážeme výborně vyhovět a funguje to. Myslím, že je to vidět na těch jedenácti výhrách,“ připomněl Josef výbornou šňůru svého týmu bez ztráty bodu.

Ve Vlachově Březí se nikdy nehraje v rukavičkách. Jak byl zápas těžký? „Byl to těžký zápas hlavně kvůli hřišti. To je tam hodně úzké a navíc se ani nehrálo na trávě, spíše to bylo bahno. Měli jsme nohy bahnem obalené a těžké. Soupeř hrozil ze standardek a každý aut, který domácí házeli, letěl do vápna, takže to bylo jako při rohu,“ vrátil se k poslednímu duelu sousedovický kanonýr a popsal své tři góly: „První jsem dával na konci poločasu. Po našem autu a hlavičkovém souboji se míč odrazil ke mně někam na hranici vápna, já si ho ještě nadhodil a z první trefil. Gólman neviděl, takže nestačil zareagovat. Povedlo se mi to propálit. Před druhým gólem jsem dostal přihrávku nějakých patnáct metrů před vápnem, udělal jsem kličku, naznačil střelu pravou, dal si to na levou a trefil do šibenice. To byl můj nejhezčí gól, co jsem zatím dal. V závěru utkání to domácí otevřeli, nakopnutý míč mi prodloužil Honza Hrach a já šel sám na bránu od půlky.“

Sousedovice mají na čele tabulky náskok osmi bodů. Ještě však nelze říkat, že je hotovo. „Musíme být stále obezřetní. Důležité je, že nemáme žádná zranění a pořád máme k dispozici celý kádr. Je třeba si vytvořit co největší náskok, kdyby k nějakým zraněním došlo. Snažíme se vyhrát každý zápas a nic nepodcenit. Samozřejmě je zde motivace toho, abychom vyhráli na podzim všech třináct zápasů. Už jsme si s klukama říkali, že ty dva poslední musíme urvat,“ dodává mladý střelec.

Josef dal za jedenáct kol čtyři hattricky, to museli mít spoluhráči bene, když jsou vypsány "prémie" za každé tři branky. „Jeden hattrick je za tři stovky. Ale ještě jsem je neplatil, protože přišla zajímavá sázka. Pokud jich dám za půl sezony pět, tak se mi všechny poplatky za ně mažou. Takže jestli teď v posledních dvou kolech žádný nedám, tak to budu mít drahé. Na druhé straně to mohu vymazat. O motivaci tedy mám postaráno,“ dodal se smíchem Josef Šourek. Zdroj: Deník