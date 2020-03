Parádní zkušenost za sebou mají mladí fotbalisté Dynama České Budějovice. Ještě před vypuknutím nákazy koronavirem se vypravili na týdenní pobyt do kolébky fotbalu Anglie, jehož součástí byly také tři přátelské zápasy.

Mladí fotbalisté Dynama v Londýně navštívili také stadion Arsenalu. | Foto: Foto: Deník/ Petr Benát

Do Británie vyrazily černobílé týmy dvanáctiletých a třináctiletých. „Již před sezonou jsme si řekli, že bychom se chtěli zaměřit na kvalitní konfrontaci se zahraničními soupeři, kterou se nám podařilo zajistit pro všechna družstva,“ chválí si sportovní ředitel mládežnické akademie Dynama Petr Benát. „Díky kontaktům, které jsme měli, se pro naši dvanáctku a třináctku naskytla možnost odjet do Anglie. Byť to bylo autobusem, což pro cestování samozřejmě nebylo ideální. Lepší by to bylo letadlem. Nabídka na tři kvalitní zápasy ale byla natolik zajímavá, že jsme se rozhodli ji akceptovat. I po poradě s rodiči, kteří se na akci spolupodíleli. A ukázalo se to jako hodně dobré rozhodnutí,“ dodá. „Důležité také bylo neudělat ostudu, abychom tam mohli přijet i v dalších letech. To si myslím, že se podařilo,“ usměje se.