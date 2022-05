„Do Nové Vsi jsme jeli pouze s jedním náhradníkem a měl jsem z této situace velké obavy. Už po rozcvičování jsme museli měnit sestavu, protože si Roman Peterka způsobil lehčí zranění. Takže, kdyby mi před utkáním někdo řekl, že uhrajeme remízu, tak bychom to brali všemi deseti. Ovšem opak byl pravdou. Do utkání jsme vstoupili velkou šancí Matěje Štochla, kterou vychytal domácí gólman. Do prvního gólu jsme si vytvořili asi ještě tři velké šance a až v 18. minutě po rohovém kopu Ondra Kocourek rozvlnil síť domácí branky. Další šance, o které bych se zmínil, přišla ve 20. minutě, kdy střílel v pokutovém území Kuba Vodňanský, byl zatažen za dres, ale k našemu údivu se penalta nepískala. Z rychlého protiútoku jsme se ve 27. minutě dostali do dvougólového vedení po nádherném voleji Radka Převrátila. Vedení nás nakoplo a domácí hráče jsme do šancí nepouštěli. Až ve 40. minutě jsme dostali z rohového kopu gól do šatny po nedorozumění obrany s našim gólmanem,“ komentoval první půli mirovický Břetislav Mikeška.

„Druhý poločas začal dvěma velkými šancemi na obou stranách. První jsme měli my a druhou domácí, ale oba gólmani byli proti a skvěle zasáhli. Asi v 50. minutě zaúřadoval nejistý sudí a k údivu všech odpískal proti nám pokutový kop. Bylo vyrovnáno a do konce utkání se v podstatě už nic nestalo. Vyzdvihl bych výkon domácího brankáře, který chytil snad pět našich gólovek. Opět jsme vyhořeli na naší neschopnosti dát branku, doplnil ke druhé části B. Mikeška.

Mirovičtí jsou aktuálně v tabulce pátí a v dalším kole doma hostí osmý tým tabuky ze Čkyně.