"Do utkání jsme nastupovali s chutí potvrdit dobý výsledek i hru proti Vimperku. Začali jsme opět dobře a po rohovém kopu a hlavičce Matěje Štochla jsme už v osmé minutě šli do vedení. Kapličtí hráči se však nezatáhli do obranné ulity, ale snažili se s našima klukama hrát fotbal. Bylo se na co dívat, opravdu se hrálo nahoru dolů, ale větší šance jsme si přece jenom vytvářeli my. Asi v 16. minutě utekl po levé straně Kuba Převrátil, přesně našel volného Honzu Císaře a ten se do prázdné branky nemýlil - 2:0. Hosté opět napadali po celé ploše a další trest přišel z kopačky Tomáše Vondráka a bylo 3:0. Asi v osmatřicáté minutě opět rychlý brejk z naší strany a mezi dvěma našema hráči zahrál kaplický bek do vlastní sítě 4:0," shrnul první poločas mirovický Břettislav Mikeška.

"Do druhého poločasu jsme šli s tím, že nedostneme žádný gól a ještě nějaký přidáme. To se povedlo Matějovi Štochlovi asi v šedesáté druhé minutě a bylo 5:0. V sedmdesáté minutě vystřelil z levé strany hráč Kaplice a nastřelil břevno. To bylo z obou stra asi už vše a zápas skončil vysokým vítězstvím domácích, ale upřímně řečeno, hosté vůbec nebyli žádným odevzdaným soupeřem," doplnil k duelu B. Mikeška.