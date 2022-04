Mirovičtí zavítali na hřiště lídra tabulky a velkého aspiranta na postup. „Na utkání jsme odjeli autobusem i se značnou podporou fanoušků. Už v kabině jsme si řekli, že půjdeme do utkání s důrazem a odhodláním odvézt nějaké body. Opak byl však pravdou, domácí nás od počátku přehrávali a vytvářeli si i potřebné šance. Nerozhodný výsledek jsme drželi přes snahu domácích až do 44. minuty, kdy jsme poprvé inkasovali gól do šatny. Do druhého poločasu jsme nastupovali se snahou vyrovnat, ale domácí nás do nějakých velkých šancí nepouštěli. A tak opět na konci utkání jsme inkasovali v 77. a 82, minutě a zápas byl rozhodnut. Domácí vyhráli zcela zaslouženě, měli větší touhu po vítězství než naši kluci,“ komentoval duel mirovický Břetislav Mikeška.

Fotbalisté Mirovic se konečně o víkendu představí na domácím hřišti. A to hned dvakrát. V sobotu hostí od 13.30 hodin Vimperk a hned v pondělí v dohrávce odloženého duelu Kaplici. Začíná se ve 14 hodin.