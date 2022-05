„Do utkání jsme šli s vědomím, že již nemůžeme zaváhat, chceme-li si udržet kontakt s čelem tabulky. Podle tohoto jsme do utkání vstoupili. Hned v páté minutě Kuba Převrátil těsně minul hostující bránu. Hosty jsme přišpendlili na jejich půlku a v podstatě k ničemu nepouštěli. Ve dvacáté minutě se prosadil Kuba Štochl po přímém kopu a my vedli jedna nula. Od této doby začalo naše trápení s proměňováním šancí. Ve 25. minutě Honza Císař nastřelil břevno po samostatném nájezdu, další šance jsme zakončovali vedle, nebo nás vychytával brankář hostů. Ve 40. trefil břevno Matěj Štochl a ani po následném obléhání branky hostů gól nepadl. Do poločasu jsme šli s pouhým jednogólovým vedením,“ komentoval první poločas mirovický Břetislav Mikeška.

Mirovičtí byli dál aktivní, výhru však potvrdili až v závěru zápasu. „Do druhého poločasu vystřídala Čkyně gólmany a jejich náhradní gólman byl snad ještě lepší než jednička. Opět jsme hosty přehrávali a hlavně jsme se topili v zahazování našich šancí. Co nevychytal brankář, skončilo vedle nebo na konstrukci brány. Diváci museli hodně trpět, že nepřicházel vytoužený gól, protože hosté hrozili z nakopávaných míčů, ale jednogólové vedení není žádná jistota, což už jsme kolikrát v této soutěži poznali. Teprve až v 88. minutě se z protiútoku trefil do prázdné branky Kuba Převrátil a bylo rozhodnuto,“ doplnil ke druhé části Břetislav Mikeška.

Hosté skládali sestavu jak se dalo, a tak porážku o dva góly berou. "V Mirovicích jsme hráli tak nějak, na co jsme měli, v naší situaci je to asi dobrý výsledek. Domácí byli od začátku až do konce lepším týmem. Branku jsme dostali v první půlce po standardce, druhou až v závěru, když už jsme to otevřeli. Statečně jsme vzdorovali ale musím říct že domácí na nás leželi jak na dece. Zdravím ještě jednou domácí, kdyby bylo takové přátelské prostředí všude, dělal by se ten fotbal ještě o trošku líp,“ hodnotil duel čkyňský trenér Jan Děd.