Při dlouhodobém sledování střelecké aktivity stojí určitě za to se zastavit u Matěje Štochla. Vyhlášený střelec Mirovic se tentokrát trefil dvakrát v utkání I.A třídy do sítě Netolic. Řeklo by se, že je to takový tradiční střelecký zápis. Pro tým Mirovic to však znamená daleko více.