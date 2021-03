„K podání kandidatury mě vedla současná situace v tuzemském fotbale a hlavně věci, jež tomu předcházely. Odstoupil největší kmotr Roman Berbr, a tím se snad uvolnila cesta ke změnám, které by měly vést k nápravě českého fotbalu. Rád bych k tomu také přispěl,“ konstatoval Marek Černoch.

Osmačtyřicetiletý Marek Černoch je z Chlumu u Třeboně a v sousedním Staňkově stále ještě obouvá kopačky tamního Hraničáře v okresní soutěži. Fotbalové veřejnosti je však znám především jako dlouholetý a úspěšný trenér FK Jindřichův Hradec 1910, kde vedl mládežnické celky, s nimiž dokázal poprvé v historii hradecké kopané postoupit do republikové soutěže, i áčko mužů, jenž zase dotáhl do divize. Zároveň v klubu u Vajgaru, kde strávil do loňského června celkem 17 let, působil i na funkcionářském poli jako jednatel.

Marek Černoch patří k dlouhodobým kritikům poměrů v tuzemském fotbale a za své názory byl často ze strany FAČR pranýřován. Nyní se bude ucházet o pozici šéfa kopané na Jindřichohradecku a rád by svou prací pro fotbal přispěl k očistě nejpopulárnějšího a nejmasovějšího sportu.

Nabídka, aby se přihlásil do konkurzu na předsednické křeslo, vzešla od iniciativy Fevoluce, jíž zosobňují například bývalí reprezentanti Vladimír Šmicer či Jan Koller.

„To mohu potvrdit. Byl jsem představiteli Fevoluce osloven, nabídku jsem chvíli zvažoval a nakonec ji přijal,“ zmínil.

Zároveň zdůraznil, že k tomu, aby jeho činnost měla smysl, je zapotřebí dobře fungující tým nejbližších spolupracovníků, tedy členů výkonného výboru OFS.

„V současnosti pracujeme na finalizaci kandidátů do výkonného výboru. Vedení okresního fotbalového svazu musí být týmová práce a my oslovili lidi, kteří pro to mají předpoklady a fotbal mají takříkajíc pod kůží,“ nastínil Marek Černoch s tím, že jejich jména by měla být potvrzena do konce tohoto týdne.

Otázkou nyní zůstává, zda bude mít Marek Černoch nějaké protikandidáty? Zatím to není jasné. Proslýchá se, že o funkci předsedy uvažoval šéf fotbalistů Třeboně Lubomír Skála, ale ten to na přímý dotaz Deníku nepotvrdil. Půjde do boje i někdo další? Je to možné, neboť termín pro podání návrhů vyprší až 7. dubna, tedy týden před volební valnou hromadou OFS. Dosavadní předseda výkonného výboru Marek Janíček, který v čele fotbalistů na Jindřichohradecku stál deset let, avizoval, že se o tuto funkci už ucházet nebude.

Rozhovor s Markem Černochem přineseme v příštích dnech.