České Budějovice – Fotbalisté druholigového Dynama o víkendu ve svém třetím zápase v rámci zimní přípravy vyhráli v Jihlavě 3:2 a trenér David Horejš se po návratu z Vysočiny netajil svou spokojeností.

Máme na čem stavět, liboval si po vítězství v Jihlavě trenér Dynama David Horejš. | Foto: Deník/ Jan Škrle

„Potěšil mě výsledek, vítězství nad prvoligovým týmem se i v přípravě cení. Nemenší uznání ale mužstvo zaslouží za předvedenou hru, ta byla velice dobrá," chválil výkon svých svěřenců českobudějovický kouč. „Věřím, že to nebyla žádná náhoda a že máme na čem stavět," dodal.



V létě přitom z Jihlavy jeli fotbalisté Dynama s pětigólovou nadílkou. „My ale ani v létě nesehráli v Jihlavě až tak špatné utkání, bohužel jsme se vzadu dopouštěli velkých chyb a za ty jsme pykali. Čtyři z těch pěti gólů jsme dostali ze standardek," vrátil se ještě trenér Dynama k nevydařenému letnímu utkání.



Ani tentokráte Jihočeši bezchybní nebyli a především dva slepené Rabušicovy góly na přelomu obou poločasů, díky nimž Jihlava ve 45. a 47. minutě vyrovnala na 2:2, trenéra Horejše příliš nepotěšily. „Nedostatky v naší hře ještě jsou, ale klady tentokráte rozhodně převažovaly. Hráli jsme vyrovnanou partii, drželi jsme balon a směrem nahoru byli velice nebezpeční," ocenil.



Kvalitní výkon fotbalisté Dynama završili třemi góly. „Hlavně druhá a třetí branka padly po krásných akcích," pochválil Wermkeho za spolupráci s Táborským při gólu na 0:2 a za nahrávku Matějkovi na vítězný gól.



„Vedle tří gólů jsme ještě další velké příležitosti neproměnili," zmínil Horejš namátkou šance Táborského či Peška. „Některé situace jsme také řešili zbytečně zbrkle, ale aspoň víme, na čem ještě pracovat."

Svůj první gól v Dynamu dal plzeňský mladík Matějka. „Je to mladý kluk a určitě mu ten gól zvedne sebevědomí. Zápas odmakal a ten gól byl pro něj odměnou," poznamenal Horejš.



Do hry v Jihlavě nezasáhli zkušení Křížek, Benát a Kalod. „Peťa Benát byl po nemoci a trénoval až od středy, tak měl místo zápasu individuální plán," vysvětlil neúčast kapitána týmu Horejš, dle něhož totéž platí také na Kaloda. „A pokud jde o Křížka, to je naše jasná jednička, proto dostali šanci mladíci Hajdušek a Staněk."



Od včerejška je Dynamo na soustředění v Třeboni.



Výhrou 3:2 v neděli skončila i příprava fotbalistů Táborska, kteří na Vyšehradě v zápase o umístění porazili juniory Liberce.



Trenér Roman Nádvorník si derniéru Tipsport ligy pochvaloval. „Byl to dobrý zápas, hlavně proto, že jsme si mohli některé věci vyzkoušet," vyzdvihl.



Mrzela ho slabší produktivita jeho týmu, zejména v první půli: „My v tom zápase měli až neuvěřitelné množství brankových příležitostí, čemuž jsem samozřejmě byl rád, jenže jsme jich většinu nedokázali využít," stýskal si. „Už v prvním poločase jsme si připravili minimálně pět tutovek, dvakrát jsme nastřelili břevno, dvakrát tyč, přesto jsme v poločase 0:1 prohrávali," jen nevěřícně kroutil hlavou trenér Táborska.



Až po půli se Jihočeši dokázali prosadit a třemi góly v řadě výsledek otočit. Dva dal Zbyněk Musiol, jenž se vrátil v zimě do týmu. „Je to typ hrotového útočníka a doufám, že góly bude dávat dál," zadoufal Nádvorník.



To, že v zápase bylo Táborsko jednoznačně lepší, potvrdil i trenér soupeře Pavel Čapek. „Táborsko nás výrazně přehrávalo ze standardek, z nichž vyústily všechny tři inkasované góly. Měli jsme taky hodně štěstí, padaly tyče a břevna," uznal kouč liberecké juniorky.



Tipsport liga dle Nádvorníka byla dobrou přípravou. „Duely s prvoligovými mužstvy odhalily naše nedostatky v plné kráse," uvedl.



V další přípravě hraje Táborsko zítra v Jihlavě (13.30) a v sobotu ve Vlašimi.