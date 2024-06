Byl to rok 1987. Do Písku na zápas finále Českého poháru dorazily Slavia a Sparta. Dobové údaje mluví o návštěvě 15 000! fanoušků. Podle dostupných zpráv se zdá, že víc diváků na fotbal v Jihočeském kraji nikdy nevyrazilo. Zajímají vás sestavy tehdejších rivalů? Najdete je v infoboxu u tohoto článku. V sestavě byl i Luboš Kubík. Určitě si na něj pamatujete. Jeho syn, Luboš Kubík mladší, právě teď dorazil mězi středoškoláky na jihu Čech.

Pro studenty prestižního českobudějovického Gymnázia Česká to bylo zpestření výuky. Návštěva dorazila ze sportovního prostředí. Kubík, Hašek a Perina. To byla trojice, která vyprávěla studentům o tom, co prožila při svých toulkách za bohatou a zajímavou sportovní kariérou.

Zdroj: Deník/ Kamil Jáša

Jméno Luboše Kubíka si příznivci fotbalu jistě spojí s bývalým českým fotbalovým reprezentantem Československa a České republiky. Na klubové úrovni působil v zahraničí v Itálii, Francii, Německu a USA. Jeho syn Luboš Kubík mladší prožívá zajímavý příběh. V šestnácti vyrazil za fotbalem a studiem do USA. "Táta tam hrával, já tam jako malý pobíhal, Amerika se mi líbila, vždy jsem se tam chtěl vrátit," říká Kubík mladší. "Lákalo mě hrát fotbal a vzdělávat se. Tam jsem dokončil střední školu a vysokou."

Studentům v Gymnáziu Česká vyprávěl společně s Martinem Haškem a absolventem právě této střední školy Lukášem Perinou. Jan Dvořák doplnil: "Luboš Kubík mladší strávil v Americe deset, absolvoval v USA studijní program, má zajímavé zkušenosti. Lukáš Perina je zase bývalý student Gymnázia Česká, který tento program absolvoval. Bylo to nádherné propojení univerzitního sportu a studia."