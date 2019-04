Devatenáctka v I. lize dorostu už v sobotu doma zdolala Plzeň 2:0, a protože týden předtím vyhrála v Mladé Boleslavi, v boji o záchranu si v tabulce výrazně polepšila.



Přitom v první půli se svěřenci trenéra Karla Havlíčka převážně bránili, jenže hned v úvodu druhé půle dvěma góly rozhodli: ve 46. minutě Kevin Strejček ve vápně zasekl míč a levačkou k zadní tyči dal na 1:0, dvě minuty nato po Pařízkově zblokované ráně Tadeáš Sedlák pečetil na 2:0. „Dát gól Plzni těší, důležité ale je, že jsme vyhráli,“ zářil mladý záložník.



Radost z další výhry neskrýval ani asistent trenéra Marek Peterka: „V první půli jsme se ve snaze nedostat gól soustředili na obranu, ale v kabině jsme si řekli, že to je čekání na smrt, že musíme hrát víc nahoru. To se nám vyplatilo, dali jsme hned na začátku dva pěkné góly a potvrdili tak ty tři body z Boleslavi,“ ocenil asistent trenéra Havlíčka.



Už ve středu devatenáctku Dynama čeká v I. lize dorostu předehrávka v Ostravě.



Ve vítězném tažení pokračuje na jaře také jednadvacítka Dynama, která v nadstavbě juniorské ligy vyhrála i svůj třetí zápas v řadě a poradila se tentokráte na Složišti s Karviná, když výhru 3:1 pěknými góly zařídili Kalousek (na snímku Jana Škrleho), Kočí a Pouček. „Myslím, že si diváci přišli na své, dle mě to byla velice hezká podívaná,“ pochvaloval si trenér Jaromír Plocek a dodal, že zásluhu na tom měli i hosté. „Hráli výborně, mladí kluci, rychlí, bojovní, rtuťovití. Tím víc nás vítězství těší a jsme za ně moc rádi,“ vyzdvihl. „Musíme poděkovat Křížovi, v úvodu chytil dva jisté góly,“ ocenil výpomoc brankáře Zdeňka Křížka i dalších pendlů z áčka Fišla, Řezáče a Šplíchala. „Přidali se i naši kluci, uznání patří celému týmu,“ ocenil.