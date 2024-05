David Lafata, legenda českého fotbalu, se připravuje na charitativní zápas v Olešníku. Tento zápas, který se uskuteční 31. května, podpoří rodinu z Písecka zasaženou těžkým osudem. Hvězdy Sparty a místní talenti slibují nezapomenutelné sportovní odpoledne.

David Lafata zve do Olešníka na velký zápas. 31.5. přijede Sparta | Video: Deník/ Kamil Jáša

Fotbalová hvězda nedávné minulosti David Lafata už nehraje zdaleka tolik minut jako dřív. "Máme v Olešníku mladé kluky," říká. Pohled na tabulku krajského přeboru jasně napovídá, že mládí se dere kupředu. Olešník hraje výborně. Lafata má víc času na další věci. Třeba na organizaci charitativního zápasu, který se odehraje právě v Olešníku 31.5. "Chystáme s klukama z Olešníka a s Nadačním fondem Sparty Praha velké charitativní utkání." Bohatý bude doprovodný program, atraktivní bude hlavní bod odpoledne: "Zápas mezi týmem Olešníka A a týmem legend Sparty." Kdo do Olešníka přijede? "Budou to hráči, s nimiž jsem hrál ve Spartě, a myslím si, že se lidé mají na co těšit."

Akce začne v 16.00, v 17.30 zazní píšťalka v hlavním utkání. Nejprve starší žáci Dubného nastoupí proti žákyním Dynama České Budějovice. Lafata zve do Olešníka fanoušky sportu ze širokého okolí. "Budeme rádi, když přijdou, veškerý výtěžek ze vstupného i z občerstvení bude věnován konkrétně na pomoc jedné rodině. Jsou to Němcovi z Oslova u Písku, protože osud se s nimi opravdu nemazlil, zejména s jejich synem, a chtěli bychom jim pomoci," dodal bývalý reprezentační fotbalový útočník David Lafata, který se už teď těší na příjezd Kadeřábka, Dočkala a dalších fotbalových hvězd.A ještě přidáme jednu informaci, David Lafata bude už brzy hostem dalšího dílu pořadu Deníku Hvězdy v prachu!