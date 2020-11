Otazník visí nad I. a II. ligou, pro které Ligová fotbalová asociace zažádala o výjimku, kterou bude projednávat nový ministr zdravotnictví. Ale možnost, že by se tyto dvě soutěže rozběhly už o víkendu, definitivně padla.

Kapitáni všech tří českých zástupců v Evropské lize Jan Bořil (Slavia), Bořek Dočkal (Sparta) a Jan Mikula (Liberec) v otevřeném dopise požádali premiéra Andreje Babiše o to, aby se v ČR profesionální soutěže opět rozehrály. V dopise se připomíná, že ligový fotbal dodržuje zřejmě nejpřísnější opatření proti covidu-19 v zemi a že Česko je v mezinárodních soutěžích extrémně znevýhodněno, neboť všude jinde v Evropě se o ligové body hraje.

Zatímco fotbalisté Dynama a Táborska doufají, že si ještě letos o body zahrají, ve třetí lize, divizi a všech soutěží mládeže už se letos hrát o body nebude. Definitivně pro letošek skončily i krajské a okresní soutěže.

Pro sekretáře JčKFS Vladimíra Eibla to až tak velké překvapení nebylo: „S tím, že se soutěže v kraji letos asi už nerozběhnou, jsme počítali. Já osobně přesto doufal, že bychom mohli ještě tak tři kola v listopadu sehrát. Respektive, že bychom stihli odehrát aspoň ta odložená utkání, kterých v soutěžích dospělých na rozdíl od jiných krajů až tolik není.“

Na tom, že na jihu Čech se zápasy příliš neodkládaly, dle Eibla mají zásluhu oddíloví funkcionáři. „Byť se ke koronaviru přidala o jednom víkendu také nepřízeň počasí, kluby se snažily své zápasy sehrát, a za to si zaslouží poděkování,“ zdůraznil.

Zmíněné nesehrané zápasy už sice měly stanoveny i náhradní termíny, avšak ty byly zrušeny už poté, co svaz soutěže pozastavil. Dohrávky by se dle Eibla měly na jaře odehrát prioritně. „Můj názor je, že na jaře nejdříve se musí dohrát všechny zbývající zápasy z podzimu,“ poznamenal Eibl s tím, že by krajské soutěže začínaly už v půlce února. „Samozřejmě pokud by to počasí dovolilo,“ dodal.

Záležet bude také na tom, jaké termíny pro pokračování svých soutěží zvolí řídící orgán ve III. lize a v divizi.

„Kdyby se mělo začínat dle původní termínové listiny až v polovině března, nemohly bychom to stihnout,“ podtrhl Vladimír Eibl a připomněl, že třeba 1. a 8. května, kdy jsou státní svátky, by na náhradní termíny nešlo využít. „Připadají totiž na víkendy, takže prakticky nám zbývají už jen Velikonoce,“ dodal.

Předpokladem k tomu, aby fotbalové soutěže byly řádně dokončeny, je odehrát minimálně padesát procent zápasů. „Tak to stanovil dodatek k soutěžnímu řádu, nově přijatý po loňské sezoně, kdy byly soutěže označeny za nedohrané,“ vysvětlil Eibl.

A jak tento zmíněný nový dodatek přesně zní?

„Družstva postupují a sestupují v případě, že se odehraje alespoň polovina všech zápasů v soutěži, každý postupující musí odehrát polovinu svých zápasů. Výkonný výbor může pravidlo změnit v případě různých procent odehraných utkání v navazujících soutěžích,“ řeší nový soutěžní řád hodnocení pořadí v soutěži po ukončení soutěžního ročníku. „Týká se to postupů a sestupů,“ podtrhl Eibl a připomněl, že aby soutěže byly považovány za řádně odehrané, stačí padesát procent ze všech zápasů. „Kdyby některé oddíly chtěly taktizovat a sehrát necelou polovinu utkání, tak by na to mohly doplatit, protože jiné kluby by těch zápasů naopak třeba odehrály přes polovinu, a pokud by to byla celkem aspoň polovina všech zápasů, postupy i sestupy by platily,“ upřesnil sekretář JčKFS.

Že fotbalisty nečeká jednoduché jaro, je jasné. „Je třeba, aby si kluby vycházely vstříc. Na podzim tomu tak bylo, proto jsme zápasy nemuseli kontumovat. Věřím, že to jarní část soutěží zvládneme,“ s optimismem v hlase uzavřel Vladimír Eibl.