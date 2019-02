České Budějovice /FOTOGALERIE/ - Po sezoně dochází tradičně nejen ke změnám v kádrech týmů, ale také na trenérských postech. Platí to i o mládežnických celcích Dynama, kde úspěšně u kategorie U17 působil Kamil Tobiáš, který ale v klubu neprodloužil smlouvu. Článek s fotografií najdete ve středečním tištěném vydání Deníku na jihu Čech.

Po sezoně dochází tradičně nejen ke změnám v kádrech týmů, ale také na trenérských postech. Platí to i o mládežnických celcích Dynama, kde úspěšně u kategorie U17 působil Kamil Tobiáš, který ale v klubu neprodloužil smlouvu.



Jak hodnotíte letošní sezonu, která Dynamu v kategorii U17 vynesla v nejvyšší domácí soutěži v tabulce sympatické druhé místo hned za Spartou?

Byla velmi úspěšná. Hlavně to platí pro její jarní část, ve které jsme ze třinácti zápasů devětkrát vyhráli a čtyřikrát remizovali.



K tomuto výčtu se dají připočítat také výhry z memoriálu Vlastislava Marečka?

Ty patří ještě do zimní přípravy, pět utkání v tomto memoriálu jsme také neprohráli, takže z toho vychází krásných osmnáct utkání bez porážky, což je v tomto věku úctyhodné, protože kluci dokázali udržet čtyři měsíce velmi vysokou formu. Zaslouženě skončili na druhém místě v tabulce.

Byli hráči, kteří vás příjemně překvapili? Byly okamžiky, které se moc nepovedly?

Vzhledem k tomu, že jsem s týmem dva roky, tak už všechny hráče dobře znám a vím, co od koho očekávat. Byly výkony, které mě překvapily příjemně, ale i nepříjemně. Jmenovat nebudu, to bychom popsali celé noviny.



V kategorii U17 už by ti nejšikovnější hráči mohli pomalu pošilhávat po kabině prvního týmu Dynama, nemyslíte?

Nechci říkat, že někdo už má na ligu, ale určitě mají někteří dobře našlápnuto a klidně se v áčku mohou objevit za rok. Letos se ukázali Honza Hála a Jirka Funda, které jsem trénoval v minulém ročníku. V tomto věku je to hlavně o poctivé práci, protože už tady máme výběr z celého kraje, takže kvalita tu je, ale do ligy se dostanou ti, kteří tomu nejvíc obětují.



Je veřejným tajemstvím, že po sezoně z Dynama odcházíte. Proč a kam?

Odcházím do fotbalové akademie 1.FK Příbram, kde převezmu ročník 1999. Začnu znovu s hráči U16, budu s nimi postupovat dál, stejně jako to bylo v Dynamu.



Proč opouštíte Dynamo?

Protože mi končí smlouva a nedohodli jsme se na jejím prodloužení. Z Příbrami přišla nabídka na práci v nově otevřené fotbalové akademii, kde bude velmi vysoká hráčská kvalita, na výborné úrovni je tam také zázemí, to mě zlákalo.



Stěhujete se s rodinou?

Ne, stěhovat se nebudu, budu dojíždět, pokud bude třeba, mám přímo v budově akademie připravený pokoj, ve kterém mohu přespat.



Budete dál sledovat aktuální fotbalové dění v Dynamu?

Samozřejmě. Dynamo je moje srdeční záležitost. Tady jsem v pěti letech začínal, neodchází se mi úplně lehce, ale takový je fotbal. Nejde zůstat celý život v jednom klubu. Dynamu děkuji, před pěti lety mi dalo možnost trénovat mládež na nejvyšší úrovni a chvíli jsem si zkusil práci u ligového áčka. Nikde není psáno, že se do Dynama někdy v budoucnu nevrátím. Tedy alespoň doufám…