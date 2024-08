V Semicích se hrál také jeden z velmi povedených turnajů Zaměstnanecké ligy Deníku. Podívejte se na video, připomeňte si oblíbenou soutěž na hřišti v Putimi…

Jaký bude sobotní zápas krajského přeboru? Rudolfov má skóre 6:2, Semice 4:6. Podívejte se do tabulky.

Ve vyšších soutěžích se zatím Jihočechům nedaří. Platí to o Č. Budějovicích, o Táboru i o Písku. Písečtí v neděli narazí doma od 17.00 na Chomutov. Tým trenéra Nouska potřebuje výhru. Ze čtyř zápasů získal jen dva body, skóre má 2:8.

Vrcholem fotbalového víkendu z jihočeského pohledu bude sobotní zápas Chance ligy. Fotbalisté Dynama České Budějovice se po porážce na Dukle snaží zlepšit psychickou pohodu týmu před nadcházejícím zápasem s Bohemians. Trenér František Straka analyzuje chyby a hledá inspiraci v úspěších Sparty a Slavie v evropských soutěžích. Jak se tým připravuje na klíčový zápas, který může rozhodnout o jejich šancích na záchranu? Hráči Dynama si rozebrali porážku na Dukle. "Musíme si všechno pečlivě zanalyzovat," říkal trenér František Straka. Co zamýšlel, udělal. Nemá ale lehkou roli. Chyby, které jeho hráči udělali, pramenily na Julisce z mizerné psychické pohody. Dynamo, jakmile dostane první gól, se okamžitě sesype.

S trenéry jsme pro odlehčení situace mluvili jiné lize. O Lize mistrů. Oba tuto soutěž znají. František Straka dokonce dovedl Spartu před 19 lety do skupinové fáze. Jak teď vnímá nový model. Co říká ligové fázi soutěže, do které Sparta senzačně postoupila? "Moc si to to nedovedu představit," okomentoval tabulku 36 týmů. Osm nejlepších postoupí přímo, celky na 9. - 24. místě si to rozdají o další vstupenky. "Trochu je to složitá matematika."

Miroslav Jirkal, který zná týmy v Lize mistrů jako pozorovatel, se na novou podobu soutěže těší. "Bude to zajímavé. Zvyk je železná košile, starý model bavil, já jsem vlastně takovým přívržencem historie, ale ten nový model se mi líbí." V čem konkrétně? "Stoupne počet zápasů na 189, budou rozmanití soupeři. Každý tým, včetně naší Sparty, bude mít o dva zápasy víc. Z každého koše, ze čtyř košů, budou na losování dva soupeři. Bude to rozmanitější." Osm zápasů oproti předchozím šesti. To je jednoduchá matematika nového modelu Ligy mistrů. "A ještě mají ke všemu šanci kromě osmi jasně postupujících míst postoupit z 9. až 24. pozice. Já nejsem přívržencem toho, že týmy měly jistou Evropskou ligu. Bylo to sice i pro nás dobré, ale týmy musí maximálně bojovat o to, aby byly v dalším kole Ligy mistrů."

Téma nepřehledné tabulky je podle Jirkala o zvyku. "Postupem času si lidé zvyknou. Slabší týmy budou mít šanci opravdu postoupit. Bude to pro diváka nesmírně cenné a přitažlivé a lidé si na to stoprocentně zvyknou. Mně se to město začíná líbit." Miroslav Jirkal si velmi pečlivě nastudoval podmínky postupů, dohledal si nejrůznější možnosti. "Já jsem pro."

Je pochopitelné, že trenéři Dynama České Budějovice mají v hlavách především sobotní zápas s Bohemians. Utkání začne ve 14.30. Podívejte se do tabulky. Pražský tým má sedm bodů. Pasivní skóre 6:7. Dynamo, pokud chce mít po podzimu alespoň naději na záchranu, musí bodově zabrat. Možná trenér Straka při mentální přípravě svého týmu bude zmiňovat nejen úspěšnou Spartu, ale i Slavii, která sice do ligové fáze Ligy mistrů nepostoupila, její odhodlání ale bylo obrovské.

Přijedete se na Střelecký ostrov v sobotu podívat? Nebo vyrazíte v neděli na stadion v Písku?