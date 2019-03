Stalo se již tradicí, že v rámci sportovního plesu oceňuje Sportovní klub Mirovice každoročně své fotbalové legendy jejich zařazením do Síně slávy mirovického fotbalu.

V letošním roce, kdy SK oslaví 100 let od svého založení, byl na tuto čestnou pozici vybrán Karel Hybrant, mirovický rodák a patriot a hlavně jeden z nejlepších mirovických brankářů v celé jeho stoleté historii. Karel se narodil 3. července 1938, v loňském roce oslavil krásné 80. narozeniny.

"Hybrantů mívali v Mirovicích vyhlášenou truhlářskou výrobu, a tak Karel již od mladých let nemohl pomýšlet na nic jiného, než na truhlařinu, aby neporušil rodinnou tradici. A jelikož fotbalové hřiště bylo skoro za barákem, tak si každý domyslí, kde mohly skončit jeho každodenní úniky z truhlářské dílny. Karel již od mládí nastupoval v brance, i když se mu to tam moc nelíbilo a kolikrát z ní rád prchnul a hrál radši v poli, ale více bylo přece jenom toho brankářského řemesla," uvedl moderátor Šibřinek Roman Peterka.

Dodal, že zvláštností je i to, že okolo Karla se vystřídaly skoro tři generace mirovických fotbalistů. Jeho spoluhráči byli Tonda Liner, Maroušek, Vála, Bárta, Dušek, Kříž, ale i Danda, Gulak, Posavád a pak i Říha, Korecký, Vejšický, Svoboda a další plejáda mirovických borců, která se za ty roky kolem něj měnil, ale Karel pořád držel. "I když je Karel Hybrant vášnivý rybář, tak si myslím, že tehdy měl fotbal před prutem vždy přednost a vše si to vynahradil až po skončení fotbalové kariéry, kdy může u vody sedět od rána do večera," připomněl Roman Peterka.

Proto i jeho uvedení do Síně slávy mirovického fotbalu je jen malou odměnou za jeho celoživotní práci pro mirovický fotbal, kterému obětoval velkou část svého života. "Doufáme, že i do budoucna zůstane Karel naším příznivcem, ale hlavně dobrým kamarádem, který nezkazí žádnou legraci a najde si vždy příležitost být mezi svými fotbalovými přáteli v Mirovicích. Karle, ještě jednou ti za všechno děkujeme a předáváme ti jako vzpomínku na dnešní den tento dres s číslem jedna, který bude slavnostně vyvěšen do Síně slávy mirovického fotbalu vedle již dříve zde uvedených mirovických legend,“ uzavřel Roman Peterka.

Součástí slavnostního ceremoniálu byl příchod legendy špalírem na jeviště, poděkování, předání dárkového balíčku a vyvěšení dresu za zvuku slavnostní fanfáry. Nechyběl další potlesk a následovala řada upřímných osobních gratulací od členů SK Mirovice.

Marie Hrdinová