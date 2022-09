Josef Šandera se mezi Kanonýry Deníku objevil již několikrát v jarní části uplynulého soutěžního ročníku. Nejvíce zaujal tím, že v základní části okresní soutěže, která čítala pouhých šestnáct zápasů, nastřílel 40 branek, což znamenalo dva a půl gólu na utkání.

Poprvé se mezi Kanonýry Deníku objevil v dubnu, když nastřílel čtyři branky. „Abych pravdu řekl, tak čtyři góly si ani nepamatuji. Možná tak někdy v přípravce. Spíš na nějakém turnaji než v mistrovském zápase. Hattricků jsem dal několik, ale čtyři góly ne. To je asi rekord,“ uvedl nebahovský sniper, který v nejnižší soutěži na Prachaticku prodával své zkušenosti například z dorostu pražské Sparty či I.A třídy dospělých v prachatickém Tatranu.

Spolu se svými bývalými spoluhráči z prachatického Tatranu Martinem Jurošem a Josefem Málkem dělali obranám soupeřů největší problémy. „Samozřejmě chceme postoupit do okresního přeboru, to je náš cíl,“ potvrdil obávaný střelec.

A postup si Nebahovští zajistili prakticky zajistili již po základní části okresní soutěže. Čtyři nadstavbové duely byly již spíše z povinnosti a Josef Šandera dával před brankou spíše přednost svým spoluhráčům.

Jak je vidno, má i v nové sezoně střeleckou chuť. Nebahovští zvítězili v prvním kole přeboru na hřišti Tatranu Volary 4:3 a Josef Šandera dával nejprve úvodní branku utkání a pak i tu rozhodující na 3:4. „Nebylo to však jednoduché, museli jsme utkání otáčet ze stavu 3:1 pro domácí,“ ozývalo se z tábora Nebahov po utkání. Ale výhrou tým od Prachatic potvrdil, že nebude jako nováček v přeboru otloukánkem a musí se s ním počítat možná i pro boj o příčky nejvyšší. „Hráče na to, abychom potrápili všechny soupeře, máme. Když to bude navíc Pepovi střílet, může to být zajímavé,“ hledí optimisticky do sezony i fanoušci týmu.

