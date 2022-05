Tabulkový favorit šel ve Strakonicích do vedení. To však domácí nedostalo do kolen a brzy stav srovnali. Postupně se dokonce dostali do vedení 3:1 a tři body proti silnému soupeři byly hodně blízko. Hosté z Doubravky sice ještě dokázali snížit, ale radosti domácích tím již nemohli zamezit. Junior sice zůstává v tabulce předposlední, ale každý bodový počin je důležitý pro sebevědomí hráčů.

Utkání svým fotoaparátem sledoval Jan Škrle.