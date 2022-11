Před týdnem dal Josef Šourek všechny tři góly svého týmu do sítě Vlachova Březí, tentokrát přispěl třemi zásahy k výhře 7:1 nad Bělčicemi. Ve dvanácti zápasech tak má již na kontě pět hattricků. „Ten pátý hattrick jsem zkrátka musel dát, abych nemusel za ty předchozí platit do kasy,“ smál se kanonýr. Po minulém kole totiž přišla se spoluhráči zajímavá sázka. „Když dám v posledních dvou podzimních kolech hattrick, tak nebudu muset platit tři stovky za každý předchozí do kasy,“ popsal sázku po minulém kole mladý sniper.

A povedlo se mu to hned napoprvé. „Já mám z pátého hattricku samozřejmě velkou radost. Spoluhráči byli z jedné strany trochu zklamáni z toho, že nebudu muset platit, na druhé straně mi to to přáli. Řekl bych, že u nich takové smíšené pocity,“ doplnil s úsměvem Josef a dodal: „Uvidíme na jaře. Ale je tady ještě jeden zápas na podzim, tak uvidíme, zda tam ještě něco padne. Ale nevím, zda bych měl radost z dalšího hattricku, ten už by mě zase něco stál.“

I tentokrát proti Bělčicím to bylo co gól, to originál. „První byl po centru ze strany, kdy jsem to dával do poloprázdné brány. To byl jednoduchý balon. Při druhém jsem byl na vápně, spoluhráč mi to sklepl pod sebe a já to z první trefil k tyči. A třetí byl po otočce střelou levačkou k zadní tyči,“ popsal své tři přesné zásahy Josef Šourek.

Pět hattricků ze dvanácti zápasů, to už je obrovská výzva pro týmy z vyšších soutěží. „Zatím není žádná nabídka na stole,“ potvrdil Josef.

Kromě toho, že dal pět hattricků, má na kontě ze dvanácti zápasů 23 branek. To nemá žádný hráč v dospělé kategorie ze všech jihočeských soutěží. Navíc je to stejně branek jako ve stejné soutěži celý tým Husince a více než je kompletní aktivum dalších šesti týmů B skupiny I.B třídy. „No, dívá se na to hezky,“ dodal skromně sousedovický kanonýr a doplnil: „Teď již jen zvládnout poslední podzimní utkání v Cehnicích, abychom to zakončili s čistým kontem. Nechceme si to nechat utéct. Ale nesmíme to podcenit, i když jsou Cehnice na spodku tabulky."

