Jonáš Kostka patřil ke stavebním kamenům a nejlepším střelcům týmu Junioru v v této soutěži. Od nové sezony již obléká dres Dynama České Budějovice U14 a je zařazen do Jihočeské fotbalové akademie. „První krůčky s fotbalem jsem dělal již ve třech letech v minipřípravce Junioru, kde jsem hrál až do mladších žáků. Nyní jsem v Dynamu,“ říká Jonáš a na otázku, co pro něho fotbal znamená, odpovídá: „Fotbal je pro mě život, pořád mě baví a jsem rád, že se v něm mohu nyní posunout zase o něco výše. Jsem rád, že mohu být v Akademii a hrát za Dynamo.“

Každá změna dresu znamená velké rozhodování, zda opustit stávající partu. Jak to bylo u Jonáše? „Když přišla nabídka jít do Akademie a Dynama, tak jsem neváhal a řekl si, že do toho jdu. Ve Strakonicích jsem odehrál hodně sezon, mám tady plno kamarádů, ale Dynamo hraje ligu, kde se hraje proti Spartě, Slavii a podobným klubům. Je to zase výkonností posun a velká výzva. Je to o úplně jiném fotbale,“ říká Jonáš a doplňuje: „Hraju tam stejně jako ve Strakonicích ve středu zálohy a někdy zaskočím na hrotu útoku.“

Jonáš působí v Dynamu od nové sezony a celkově si angažmá pochvaluje. Stejně tak i život na akademii. „Přes týden jsem vždy v Budějovicích, kde jsme na internátě. Na víkend pak jezdím domů. Je pravda, že se mi trochu stýská po rodičích, ale je to tam všechno v pohodě. Určitě to byla dobrá volba a nelituji, že jsem tam šel,“ dodává mladý fotbalista.

Posun do akademie doporučuje i ostatním nadějným hráčům. „Je důležité vědět, co chce každý dělat. Jestli chce od začátku dělat fotbal naplno, tak se na to musí soustředit a trénovat a trénovat. Každému doporučuji, aby si zkusil vyšší soutěž zahrát. Je to super zážitek,“ dodává Jonáš Kostka.

Každý mladý fotbalista má nějaký ten svůj sen či cíl. Je třeba se k němu dostat po krůčcích. Jonáš ten první udělal posunem do celostátní ligy starších žáků. Co má v plánu do dalších sezon? „Za rok bych se chtěl dostat do reprezentačního výběru České republiky do patnácti let. To by měl být asi cíl každého hráče, který se dostane do prvoligového týmu. Ale vím, že to nebude jednoduché a musím na sobě dál pracovat,“ má jasnou vizi do budoucna mladý strakonický fotbalista.