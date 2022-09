Antonín Dubský s pohárem pro vítěze I.A dorostu 2021/22. Zdroj: SK SIKO ČimelicePro osmnáctiletého čimelického útočníka je to pochopitelně první hattrick v kategorii mužů. „Sice jsem již v loňské sezoně sem tam nastupoval za muže v krajském přeboru, ale tři góly mezi chlapy nikdy nedal. V Soběslavi to bylo poprvé. V mládežnických kategoriích jsem již nějaké hattricky dal, nejvíce to bylo myslím pět branek, ale tam je to snadnější než u dospělých,“ ohlédl se za svou kanonýrskou kariérou Antonín Dubský.

To byl kauf. Nováček v týmu Sousedovic Josef Šourek již dal dva hattricky

Čimelický tým po loňské sezoně dobrovolně přešel z krajského přeboru do I.B třídy. Zde má tak trochu divoký rozjezd, nejprve domácí porážka s Větrovy 2:5, poté výhra na béčku Soběslavi 5:4. V prvním utkání dával mladý střelec jeden gól, nyní tři. A každý tak trochu jiný. „Hraji v útoku a v Soběslavi jsem první gól dával po centru z křídla a já to poslal víceméně do prázdné brány. Před druhým gólem jsem dostal balon trochu za obranu, šel na gólmana prakticky sám a přeloboval ho. A rozhodující gól na 5:4 jsem dal ze situace jeden na jednoho, píchnul si to kolem stopera a následně šanci proměnil,“ popsal Antonín své tři góly do sítě béčka Soběslavi.

KANONÝR DENÍKU: Josef Šandera načal účet nové sezony dvěma góly

Po zápase přišla pochvala od trenéra. „Z vítězství měli radost všichni. Jak jsme v soutěži nově, tak musíme hrát zápasy v neděli, což není příjemné. Ale máme první body, což je pro všechny důležité. Na začátek jsme chytli silného soupeře z Větrov, prohráli s ním, ale tentokrát jsme si to vynahradili. Na začátek soutěže je to, co se týče branek, docela divočina,“ uvedl s úsměvem čimelický kanonýr a doplnil: „V Čimelicích je to nyní super parta a i když patřím mezi nejmladší hráče, tak si to užívám.“

Mezi chlapy se mi povedl první hattrick kariéry, pochvaloval si Adam Petr

Hattrick v každém klubu znamená, že musí střelec něco dát do kabiny. A nemine to ani osmnáctiletého dorostence. „Určitě mě to něco bude stát, zatím nevím kolik. Asi to bude pětikilo. Doufám, že se nade mnou pokladník smiluje a sníží to třeba na tři stovky. Ale neuteču tomu ani jako dorostenec. Zkrátka jednou patřím do týmu, tak se s tím nedá nic dělat,“ dodal s úsměvem nadějný čimelický střelec.

Zdroj: Deník