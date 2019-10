Fotbalisté Dynama Č. Budějovice se po třech porážkách v řadě v I. lize propadli na poslední příčku tabulky.

Tři body naposledy fotbalisté Dynama uhráli v 8. kole doma se Zlínem (na snímku Ivan Schranz před zlínským gólmanem Dostálem), uspějí i v neděli s Bohemians? | Foto: Deník/ Jan Škrle

„O to důležitější utkání nás teď čeká,“ zve na nedělní domácí zápas s Bohemians trenér David Horejš.

V nedělním utkání, které na Střeleckém ostrově začíná už v 15.30 hod., nebude Dynamo kompletní. „Zranění Michaela Rabušice, jenž měl dobrou formu, je bohužel vážnější. Bude nám citelně chybět delší dobu,“ posteskl si Horejš a dodal, že na marodce jsou i Táborský a Polom, stop za žluté karty má Kladrubský a připraven naskočit stále ještě není Ekpai.

Kompletní by na jihu Čech zítra neměla být ani Bohemka, protože pro karty je mimo hru Keita a na marodce dle zpráv z Dolíčku údajně jsou Levin, Vacek a Dostál. „Silnou zbraní Bohemky je zkušenost jejích hráčů,“ upozornil trenér Horejš a jako důkaz jmenoval zkušené zadáky Krcha, Pokorného a Hůlku. „Navíc je teď posílil Havel, jenž přišel na hostování z Plzně,“ dodal.

Sílu Bohemians tudíž fotbalisté Dynama respektují, přesto ale chtějí v nedělním utkání uspět. „Do zápasu jdeme s jediným cílem a tím je vítězství. Víme, o co hrajeme a chceme urvat tři body. A našim fanouškům, na jejichž podporu hodně spoléháme, mohu slíbit, že se o ty tři body porveme,“ ujistil trenér David Horejš.