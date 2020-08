Jaroslav Houška totiž v premiérovém utkání pálil ostrými. Čtyřmi trefami sestřelil Jankov. Jeho tým vyhrál vysoko 8:2. Stanislav Bryx, trenér Borku snad ani nemohl být spokojenější. „Jarda hrával v juniorce Dynama, kopal třetí ligu, pak divizi, odešel do Kaplice.“

Houškovy kroky směřovaly přes Rakousko zpátky na jih Čech. Byl tam sedm let, vrátil se, byl unavený z cestování, dali se dohromady kluci, co hrávali v Dynamu, je tu hodně dobrá parta,“ popisuje Bryx z lavičky Borku to, co by chtěl mít každý trenér. Hráče, které fotbal baví. „Jarda je fotbalista, mohl by kopat krajský přebor,“ připojuje další kompliment.

Jaké jsou jeho největší přednosti? „Je na něm prostě vidět, že má za sebou třetiligové starty, má vynikající výběr místa, nad koncovkou přemýšlí. Pro okresní přebor je to naprosto hotový hráč.“

Trenér si snad ani netroufne, aby Houškovi radil, jak se má v koncovce chovat. „Vůbec ne,“ pousmál se Bryx. „My si před zápasem říkáme, jak se budeme chovat při standardkách, ale abych mu radil, jaké má volit zakončení? To opravdu ne.“

Z osmi gólů proti Jankovu by se o všech dal napsat samostatný článek. „Já ale moc nechci vyzdvihovat jeden nad ostatní,“ odpovídá trenér vítězného týmu.

Jeden ze čtyř Houškových gólů ale nakonec přece vybral. „Byl tam jeden ve vápně, který opravdu stál za to,“ zapátral v paměti. „Jarda má výbornou kličku. Na metru se zbaví dvou hráčů, to se mu přesně povedlo. Ve vápně se jednou klikou zbavil obou.“

Krásnou akci vyšperkoval i podařenou střelou. „Dával gól okolo brankáře. Byl to pěkný moment,“ doplnil trenér Borku Stanislav Bryx.

A co prolétlo hlavou po utkání jihočeskému fotbalovému kanonýrovi? „Byl to první mistrák, docela se nám to opravdu povedlo, já jsem hlavně rád za tři body, že to bude osm dva, to jsem ani nečekal.“

Střelci se činili také na Písecku

Okresní fotbal na Písecku sice nabídl pouze úvodní kolo vyšší soutěže – krajského přeboru, ale ani tak nebyla nouze o vícególové střelce. Těch, kteří se trefili dvakrát, bylo hned několik. Dva fotbalisté však byli ještě produktivnější.

Není složité uhodnout, ve kterém zápase se nejlepší kanonýři víkendu nejvíce činili. Oba byli z jednoho týmu a podíleli se na Demolici rezervy Semic 9:1. Ondřej Kvasnička a Patrik Hrachovec z týmu Protivína B zaznamenali po třech brankách, a první jmenovaný se blýskl dokonce čistým hattrickem.