Na snímku je Tomáš Froněk na tradičním turnaji, kterého se zúčastnil i Jan Koller | Foto: Deník/ soukromý archiv Tomáše Froňka

Fotbalový klub SK SIKO Čimelice brázdí vody jihočeského krajského přeboru. Rezerva čimelického A týmu se bije v okresní soutěži III. třídy mužů. Značný podíl na zatím dobrých výsledcích béčka má i hrající trenér Tomáš Froněk. Ve svých pětatřiceti letech pravidelně nastupuje v základní sestavě B týmu, a pokud je potřeba, nedělá mu starosti naskočit i do krajského přeboru, jak sám říká: „Myslím, že loni jsem se dokonce na pár minut do hry dostal, ale teď už je to na těch mladších. Nemám problém jít si sednout na lavičku, když se hraje doma, anebo třeba vypomoci, pokud je velká marodka.“