Během týdne došlo ve fotbalovém Dynamu k několika změnám. Zdeněk Křížek, který trénoval brankáře, se teď bude věnovat hráčům převážně v klubové akademii. Křížek v KP působí pod vedením trenéra Dejmala v Oseku na Písecku. Klub rozšířil realizační tým o bývalého brankáře klubu Pavla Kučeru. Jeho úkolem bude nastavit myšlení brankářů Šípoše a Janáčka tak, aby v závěru sezony nedocházelo k fatálním chybám. Vzhledem k tom, že klub vstupuje do Finále Fortuna ligy. Do skupiny o záchranu vstupuje klub z posledního místa. Došlo i na zúžení kádru, Sladký, Hák a Dejanovič byli "převeleni" do B týmu, áčku tak v nadstavbové skupině o záchranu nepomůžou.